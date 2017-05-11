Расизм, сексизм, эйджизм: 90 лет Киноакадемии США в скандалах

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости, Павел Гайков. Американская академия кинематографических искусств и наук 11 мая отмечает свое 90-летие — и встречает его на волне перемен. Радикальный курс на расовое и гендерное разнообразие и омоложение американские журналисты называют "третьей чисткой" в рядах академии и сравнивают его со "звуковой" революцией 20-х и триумфом Нового Голливуда в 60-е. Хотя, в принципе, вся история киноакадемии — это история борьбы: черных против белых, женщин против мужчин, заслуженных против начинающих.
Через два года академия начала вручать свои награды. В свой первый год "Оскар" отметил в отдельной "революционной" номинации звуковую картину "Певец из джаза", успех которой похоронил индустрию немого кино — оно было представлено на "Оскаре" в первый и последний раз.
МакДэниел всю оставшуюся жизнь отбивалась от обвинений со стороны афроамериканцев в том, что она своими ролями и образом покорной недалекой служанки дискредитирует черную расу. При этом в годы войны она часто выступала на военных базах и в госпиталях перед чернокожими американскими солдатами (которые и на войне развлекались отдельно от белых). МакДэниел старалась не касаться "политики" и десять лет не вступала в Гильдию чернокожих актеров Америки. Она действительно соответствовала своему экранному образу — таких "тихонь" в истории киноакадемии найдется немного.
Еще четыре года назад академия состояла на 94% из белых и на ¾ — из мужчин околопенсионного возраста. Когда два года подряд афроамериканские актеры остались без номинаций на премию за лучшую роль, несколько громких проектов с участием темнокожих кинематографистов обошлись без должного внимания, а среди номинированных режиссеров и операторов не оказалось женщин, академия столкнулась с самыми неприятными обвинениями: в ущемлении прав меньшинств — расизме и сексизме. Скандал проходил под хэштегом #OscarSoWhite — "такой белый "Оскар".
Не спасло и то, что с 2013-го киноакадемией впервые в ее истории руководит афроамериканка — Шерил Бун Айзекс, сделавшая себе карьеру от стюардессы до топ-специалиста в голливудском маркетинге и пиаре.
В ответ на критику летом прошлого года академия приняла в свои ряды 683 новых члена — примерно 10% от общего числа. Почти половина из вновь прибывших — женщины и не-белые иностранцы. Одновременно права выбирать победителей "Оскара" лишились семьдесят академиков — тех, кто "засветился" в индустрии много лет назад и с тех пор никак не проявил себя. Их имена не раскрываются, но можно предположить, что большинство из них составляют белые мужчины преклонных лет.
"Приглашение в ряды Американской киноакадемии в 80-е я считаю одним из лучших достижений своей жизни, и вот теперь мне говорят, что я недостойна голосовать, потому что академия стала чересчур белой и чересчур мужской", — пишет Резник.
По ее словам, главная цель академии — срочно выправить свой пошатнувшийся имидж, но "проблема не в членах Академии, а в тех, кто принимает финансовые решения".
Противостояние поколений в истории киноакадемии случалось не раз. Особенно острым оно было в 60-е, когда трясло всю Америку. Хиппи, "черные пантеры", рок-н-ролл, психоделическое искусство. Старый белый Голливуд был к такому не готов, Metro-Goldwyn-Mayer разорилась. Как и полвека спустя, "старики" в академии тогда просто получили извещение по почте: в тот раз им при лишении права голоса присваивали статус "членов-корреспондентов". Немногие повозмущались, но этим все и ограничилось.
Раздача "Оскаров" в XXI веке опять превратилась в прогулку по минному полю. В 2017-м премия, казалось, угодила всем: фильмы о меньшинств были богато представлены в номинациях, женщины и чернокожие кинематографисты были отмечены многочисленными наградами, впервые обе статуэтки за лучшую роль второго плана получили темнокожие актеры, обладателем "Оскара" стал самый молодой режиссер в истории премии — 32-летний Дэмьен Шазелл, а лучшим фильмом был назван "Лунный свет", где главный герой — темнокожий гей. И если бы не исторический конфуз с награждением, все было бы идеально.
За 90 лет киноакадемия как организация, представляющая кинематографическое разнообразие Голливуда, прошла огромный путь — как и сам Голливуд. Из закрытого клуба богатых белых мужчин она превратилась в максимально демократичную организацию — неизменно ущемляющую чьи-то права.