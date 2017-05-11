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Культура

Расизм, сексизм, эйджизм: 90 лет Киноакадемии США в скандалах

14:5911.05.2017
(обновлено: 15:12 11.05.2017)
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© AP PhotoАктриса Хэтти Макдениэл (слева) получила Оскар за Лучшую женскую роль второго плана. 29 февраля 1940 годаАктриса Хэтти Макдениэл (слева) получила Оскар за Лучшую женскую роль второго плана. 29 февраля 1940 года
© AP Photo

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости, Павел Гайков. Американская академия кинематографических искусств и наук 11 мая отмечает свое 90-летие — и встречает его на волне перемен. Радикальный курс на расовое и гендерное разнообразие и омоложение американские журналисты называют "третьей чисткой" в рядах академии и сравнивают его со "звуковой" революцией 20-х и триумфом Нового Голливуда в 60-е. Хотя, в принципе, вся история киноакадемии — это история борьбы: черных против белых, женщин против мужчин, заслуженных против начинающих. 

Подготовка к 88-й ежегодной церемонии вручения премии Оскар в Голливуде. Архив
© AFP 2017 / Robin Beck
Премия Американской киноакадемии "Оскар"
История академии начиналась с драматичных попыток разобраться, кому есть место в индустрии, а кому — нет. В 1927 году ее основал продюсер Луис Майер из знаменитой троицы "отцов" студии Metro-Goldwyn-Mayer. Голливуд, каким мы его знаем — конгломератом нескольких гигантских и очень влиятельных студий, — стал таким именно во времена Майера и во многом благодаря ему. Он понимал, что если студии не объединят набирающую рост киноиндустрию, то кинематографисты объединятся сами — в том числе через профсоюзные гильдии.

Через два года академия начала вручать свои награды. В свой первый год "Оскар" отметил в отдельной "революционной" номинации звуковую картину "Певец из джаза", успех которой похоронил индустрию немого кино — оно было представлено на "Оскаре" в первый и последний раз. 

© Фото : Selznick International Pictures, 1939Хэтти МакДэниел в фильме "Унесенные ветром"(1939 год)
© Фото : Selznick International Pictures, 1939
Хэтти МакДэниел в фильме "Унесенные ветром"(1939 год)
Первые "оскаровские" церемонии проходили в ресторанах фешенебельных голливудских отелей, таких как "Рузвельт" и "Амбассадор", и черным вход на них был заказан по определению — если только они не были обслугой. Первым чернокожим номинантом и первым же победителем в 1940 году стала Хэтти МакДэниел, сыгравшая в "Унесенных ветром" добрую верную служанку Мамушку. В качестве исключения ей разрешили сидеть в общем зале — за отдельным столом в дальнем углу, где компанию ей составил только ее белый агент. После объявления ее имени со сцены Хэтти дольше всех в истории премии шла за своим "Оскаром" — ей пришлось обойти весь зал. 

МакДэниел всю оставшуюся жизнь отбивалась от обвинений со стороны афроамериканцев в том, что она своими ролями и образом покорной недалекой служанки дискредитирует черную расу. При этом в годы войны она часто выступала на военных базах и в госпиталях перед чернокожими американскими солдатами (которые и на войне развлекались отдельно от белых). МакДэниел старалась не касаться "политики" и десять лет не вступала в Гильдию чернокожих актеров Америки. Она действительно соответствовала своему экранному образу — таких "тихонь" в истории киноакадемии найдется немного.

© Celador Films/Cloud Eight Films/Harpo Films/Pathé (2014)Кадр из фильма "Сельма"
© Celador Films/Cloud Eight Films/Harpo Films/Pathé (2014)
Кадр из фильма "Сельма"

Еще четыре года назад академия состояла на 94% из белых и на ¾ — из мужчин околопенсионного возраста. Когда два года подряд афроамериканские актеры остались без номинаций на премию за лучшую роль, несколько громких проектов с участием темнокожих кинематографистов обошлись без должного внимания, а среди номинированных режиссеров и операторов не оказалось женщин, академия столкнулась с самыми неприятными обвинениями: в ущемлении прав меньшинств — расизме и сексизме. Скандал проходил под хэштегом #OscarSoWhite — "такой белый "Оскар".

Не спасло и то, что с 2013-го киноакадемией впервые в ее истории руководит афроамериканка — Шерил Бун Айзекс, сделавшая себе карьеру от стюардессы до топ-специалиста в голливудском маркетинге и пиаре.

© AP Photo / Invision/ Chris PizzelloПрезидент Американской академии кинематографических искусств и наук Шерил Бун Айзекс
© AP Photo / Invision/ Chris Pizzello
Президент Американской академии кинематографических искусств и наук Шерил Бун Айзекс

В ответ на критику летом прошлого года академия приняла в свои ряды 683 новых члена — примерно 10% от общего числа. Почти половина из вновь прибывших — женщины и не-белые иностранцы. Одновременно права выбирать победителей "Оскара" лишились семьдесят академиков — тех, кто "засветился" в индустрии много лет назад и с тех пор никак не проявил себя. Их имена не раскрываются, но можно предположить, что большинство из них составляют белые мужчины преклонных лет.

Премия Академии кинематографических искусств и наук Оскар. Архивное фото
© Фото : Academy of Motion Picture Arts and Sciences
Номинант на "Оскар" назвала бойкот церемонии расизмом в адрес белых
Решив в 2016 году "расовый вопрос" "чистками", академия получила новые обвинения: в ущемлении прав пожилых людей — эйджизме. Намекнуть специалисту, что он уже никому не нужен, лишив его права голоса, — действительно, не самый изящный ход. Получаемый им при этом статус "почетного члена" звучит как насмешка. В прошлом году 62-летний сценарист Патрисия Резник, феминистка и лесбиянка, на страницах The Hollywood Reporter обратилась к совету правления киноакадемии с просьбой не перегибать палку, "выбрасывая" почетных академиков:

"Приглашение в ряды Американской киноакадемии в 80-е я считаю одним из лучших достижений своей жизни, и вот теперь мне говорят, что я недостойна голосовать, потому что академия стала чересчур белой и чересчур мужской", — пишет Резник.

По ее словам, главная цель академии — срочно выправить свой пошатнувшийся имидж, но "проблема не в членах Академии, а в тех, кто принимает финансовые решения".

Противостояние поколений в истории киноакадемии случалось не раз. Особенно острым оно было в 60-е, когда трясло всю Америку. Хиппи, "черные пантеры", рок-н-ролл, психоделическое искусство. Старый белый Голливуд был к такому не готов, Metro-Goldwyn-Mayer разорилась. Как и полвека спустя, "старики" в академии тогда просто получили извещение по почте: в тот раз им при лишении права голоса присваивали статус "членов-корреспондентов". Немногие повозмущались, но этим все и ограничилось.

© REUTERS / Lucas JacksonПродюсеры Джереми Клейнер, Адель Романски и режиссер Барри Дженкинс фильма "Лунный свет" на 89-й церемонии вручения Оскара
© REUTERS / Lucas Jackson
Продюсеры Джереми Клейнер, Адель Романски и режиссер Барри Дженкинс фильма "Лунный свет" на 89-й церемонии вручения Оскара

Раздача "Оскаров" в XXI веке опять превратилась в прогулку по минному полю. В 2017-м премия, казалось, угодила всем: фильмы о меньшинств были богато представлены в номинациях, женщины и чернокожие кинематографисты были отмечены многочисленными наградами, впервые обе статуэтки за лучшую роль второго плана получили темнокожие актеры, обладателем "Оскара" стал самый молодой режиссер в истории премии — 32-летний Дэмьен Шазелл, а лучшим фильмом был назван "Лунный свет", где главный герой — темнокожий гей. И если бы не исторический конфуз с награждением, все было бы идеально. 

За 90 лет киноакадемия как организация, представляющая кинематографическое разнообразие Голливуда, прошла огромный путь — как и сам Голливуд. Из закрытого клуба богатых белых мужчин она превратилась в максимально демократичную организацию — неизменно ущемляющую чьи-то права.

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