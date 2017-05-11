Расизм, сексизм, эйджизм: 90 лет Киноакадемии США в скандалах

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости, Павел Гайков. Американская академия кинематографических искусств и наук 11 мая отмечает свое 90-летие — и встречает его на волне перемен. Радикальный курс на расовое и гендерное разнообразие и омоложение американские журналисты называют "третьей чисткой" в рядах академии и сравнивают его со "звуковой" революцией 20-х и триумфом Нового Голливуда в 60-е. Хотя, в принципе, вся история киноакадемии — это история борьбы: черных против белых, женщин против мужчин, заслуженных против начинающих.

История академии начиналась с драматичных попыток разобраться, кому есть место в индустрии, а кому — нет. В 1927 году ее основал продюсер Луис Майер из знаменитой троицы "отцов" студии Metro-Goldwyn-Mayer. Голливуд, каким мы его знаем — конгломератом нескольких гигантских и очень влиятельных студий, — стал таким именно во времена Майера и во многом благодаря ему. Он понимал, что если студии не объединят набирающую рост киноиндустрию, то кинематографисты объединятся сами — в том числе через профсоюзные гильдии.

Через два года академия начала вручать свои награды. В свой первый год "Оскар" отметил в отдельной "революционной" номинации звуковую картину "Певец из джаза", успех которой похоронил индустрию немого кино — оно было представлено на "Оскаре" в первый и последний раз.

© Фото : Selznick International Pictures, 1939 Хэтти МакДэниел в фильме "Унесенные ветром"(1939 год) © Фото : Selznick International Pictures, 1939 Хэтти МакДэниел в фильме "Унесенные ветром"(1939 год)

Первые "оскаровские" церемонии проходили в ресторанах фешенебельных голливудских отелей, таких как "Рузвельт" и "Амбассадор", и черным вход на них был заказан по определению — если только они не были обслугой. Первым чернокожим номинантом и первым же победителем в 1940 году стала Хэтти МакДэниел, сыгравшая в "Унесенных ветром" добрую верную служанку Мамушку. В качестве исключения ей разрешили сидеть в общем зале — за отдельным столом в дальнем углу, где компанию ей составил только ее белый агент. После объявления ее имени со сцены Хэтти дольше всех в истории премии шла за своим "Оскаром" — ей пришлось обойти весь зал.

МакДэниел всю оставшуюся жизнь отбивалась от обвинений со стороны афроамериканцев в том, что она своими ролями и образом покорной недалекой служанки дискредитирует черную расу. При этом в годы войны она часто выступала на военных базах и в госпиталях перед чернокожими американскими солдатами (которые и на войне развлекались отдельно от белых). МакДэниел старалась не касаться "политики" и десять лет не вступала в Гильдию чернокожих актеров Америки. Она действительно соответствовала своему экранному образу — таких "тихонь" в истории киноакадемии найдется немного.

© Celador Films/Cloud Eight Films/Harpo Films/Pathé (2014) Кадр из фильма "Сельма" © Celador Films/Cloud Eight Films/Harpo Films/Pathé (2014) Кадр из фильма "Сельма"

Еще четыре года назад академия состояла на 94% из белых и на ¾ — из мужчин околопенсионного возраста. Когда два года подряд афроамериканские актеры остались без номинаций на премию за лучшую роль, несколько громких проектов с участием темнокожих кинематографистов обошлись без должного внимания, а среди номинированных режиссеров и операторов не оказалось женщин, академия столкнулась с самыми неприятными обвинениями: в ущемлении прав меньшинств — расизме и сексизме. Скандал проходил под хэштегом #OscarSoWhite — "такой белый "Оскар".

Не спасло и то, что с 2013-го киноакадемией впервые в ее истории руководит афроамериканка — Шерил Бун Айзекс, сделавшая себе карьеру от стюардессы до топ-специалиста в голливудском маркетинге и пиаре.

© AP Photo / Invision/ Chris Pizzello Президент Американской академии кинематографических искусств и наук Шерил Бун Айзекс © AP Photo / Invision/ Chris Pizzello Президент Американской академии кинематографических искусств и наук Шерил Бун Айзекс

В ответ на критику летом прошлого года академия приняла в свои ряды 683 новых члена — примерно 10% от общего числа. Почти половина из вновь прибывших — женщины и не-белые иностранцы. Одновременно права выбирать победителей "Оскара" лишились семьдесят академиков — тех, кто "засветился" в индустрии много лет назад и с тех пор никак не проявил себя. Их имена не раскрываются, но можно предположить, что большинство из них составляют белые мужчины преклонных лет.

Решив в 2016 году "расовый вопрос" "чистками", академия получила новые обвинения: в ущемлении прав пожилых людей — эйджизме. Намекнуть специалисту, что он уже никому не нужен, лишив его права голоса, — действительно, не самый изящный ход. Получаемый им при этом статус "почетного члена" звучит как насмешка. В прошлом году 62-летний сценарист Патрисия Резник, феминистка и лесбиянка, на страницах The Hollywood Reporter обратилась к совету правления киноакадемии с просьбой не перегибать палку, "выбрасывая" почетных академиков:

"Приглашение в ряды Американской киноакадемии в 80-е я считаю одним из лучших достижений своей жизни, и вот теперь мне говорят, что я недостойна голосовать, потому что академия стала чересчур белой и чересчур мужской", — пишет Резник.

По ее словам, главная цель академии — срочно выправить свой пошатнувшийся имидж, но "проблема не в членах Академии, а в тех, кто принимает финансовые решения".

Противостояние поколений в истории киноакадемии случалось не раз. Особенно острым оно было в 60-е, когда трясло всю Америку. Хиппи, "черные пантеры", рок-н-ролл, психоделическое искусство. Старый белый Голливуд был к такому не готов, Metro-Goldwyn-Mayer разорилась. Как и полвека спустя, "старики" в академии тогда просто получили извещение по почте: в тот раз им при лишении права голоса присваивали статус "членов-корреспондентов". Немногие повозмущались, но этим все и ограничилось.

© REUTERS / Lucas Jackson Продюсеры Джереми Клейнер, Адель Романски и режиссер Барри Дженкинс фильма "Лунный свет" на 89-й церемонии вручения Оскара © REUTERS / Lucas Jackson Продюсеры Джереми Клейнер, Адель Романски и режиссер Барри Дженкинс фильма "Лунный свет" на 89-й церемонии вручения Оскара

Раздача "Оскаров" в XXI веке опять превратилась в прогулку по минному полю. В 2017-м премия, казалось, угодила всем: фильмы о меньшинств были богато представлены в номинациях, женщины и чернокожие кинематографисты были отмечены многочисленными наградами, впервые обе статуэтки за лучшую роль второго плана получили темнокожие актеры, обладателем "Оскара" стал самый молодой режиссер в истории премии — 32-летний Дэмьен Шазелл, а лучшим фильмом был назван "Лунный свет", где главный герой — темнокожий гей. И если бы не исторический конфуз с награждением, все было бы идеально.

За 90 лет киноакадемия как организация, представляющая кинематографическое разнообразие Голливуда, прошла огромный путь — как и сам Голливуд. Из закрытого клуба богатых белых мужчин она превратилась в максимально демократичную организацию — неизменно ущемляющую чьи-то права.