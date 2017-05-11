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Культура

Карты, деньги и Экскалибур: зачем смотреть фильм Гая Ричи о короле Артуре

09:0011.05.2017
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© Пресс-служба сети кинотеатров "КАРО"Кадр из фильма Меч короля АртураКадр из фильма Меч короля Артура
© Пресс-служба сети кинотеатров "КАРО"

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости, Виктория Сальникова. Уличный головорез Артур против дяди-короля Вортигерна — таким увиделись легенды о рыцарях Круглого стола британскому режиссеру Гаю Ричи. В российском прокате 11 мая стартует фильм "Меч короля Артура" — смесь комикса, фэнтези и "новой реалистичности" в духе "Игры престолов". 

Гай Ричи сделал себе имя на криминальных комедиях "Карты, деньги, два ствола" и "Большой куш". Теперь он предпочитает оттачивать персональный стиль на классических сюжетах, перенеся и на них свое главное преимущество — динамизм и реалистичность. 

Артуриану, цикл британских легенд о знаменитом короле и его рыцарях, с фильмом Гая Ричи роднят лишь имена главных героев, ключевые символы и частично место действия. Камелот — на месте. Экскалибур — в камне. С одной стороны, это классическая сказка, но с другой — вполне себе реалистичный фильм, в первом же эпизоде которого мы видим не волшебных монстров, а огромных слонов, которых согнали на осаду замка. Гай Ричи отказался от образов традиционных мифологических тварей и населил свой мир увеличенными в размерах зверями и птицами. 

© Пресс-служба сети кинотеатров "КАРОКадр из фильма "Меч короля Артура"
© Пресс-служба сети кинотеатров "КАРО
Кадр из фильма "Меч короля Артура"

Режиссер поставил перед собой задачу осовременить миф, поэтому собрал в своем фильме основные тенденции — как кинематографические, так и общественные. На главную задачу работает не только сюжет, но и костюмы героев, и музыка, и само место действия. 

Гай Ричи создал мультинациональный и мультикультурный город. В Лондиниуме Артура учит драться сенсей в школе боевых искусств, а его ближайший сподвижник — темнокожий ветеран.

© Пресс-служба сети кинотеатров "КАРО"Кадр из фильма "Меч короля Артура"
© Пресс-служба сети кинотеатров "КАРО"
Кадр из фильма "Меч короля Артура"

Ничего нового — Гай Ричи всегда любил привлекать к работе актеров разных национальностей. Но в случае "Меча короля Артура" есть еще и гендерные перестановки, что тоже соответствует тенденциям последних лет. Мерлина, обязательного и очень важного персонажа в Артуриане, в фильме нет. Вообще. Место мага-наставника заняла Волшебница, которую сыграла французская актриса Астрид Берже-Фрисби. 

© Пресс-служба сети кинотеатров "КАРО"Кадр из фильма "Меч короля Артура"
© Пресс-служба сети кинотеатров "КАРО"
Кадр из фильма "Меч короля Артура"

Самого Артура играет Чарли Ханнэм, лицо для большого кинематографа новое. Его внешность отлично вписывается в теорию о "новой реалистичности": Ханнэм, главный проект которого — это сериал про байкеров "Сыны анархии", имеет вид не доблестного короля, а гопника с лондонской окраины. Его Артур, кстати, был воспитан не при дворе и не в лесу магом-отшельником, а "девочками" в борделе.

Лондиниум отлично бы вписался в сериал "Игра престолов". Особенно легко его представить городом Семи Королевств, когда видишь актера Эйдана Гиллена в роли еще одного соратника Артура. Тот уже сросся с маской Петира Бейлиша. 

© Пресс-служба сети кинотеатров "КАРОКадр из фильма "Меч короля Артура"
© Пресс-служба сети кинотеатров "КАРО
Кадр из фильма "Меч короля Артура"

С Гаем Ричи также в третий раз сотрудничает актер Джуд Лоу, похоже, ставший после роли Ватсона талисманом режиссера. Именно в "Шерлоке" Ричи начал закладывать основы для своей новой стилистики. В его лентах не бывает слишком много боев или чересчур незатейливого сюжета. Все ровно так, как должно быть, чтобы зритель не заскучал, но и не устал от визуальных эффектов. 

Стиль Гая Ричи, в том числе и "Меч короля Артура", интересен еще и тем, что в нем можно бесконечно искать отсылки. В том же "Артуре" напрашиваются сравнения как с библейскими сюжетами, так и с диснеевским "Королем Львом". 

© Пресс-служба сети кинотеатров "КАРО"Кадр из фильма "Меч короля Артура"
© Пресс-служба сети кинотеатров "КАРО"
Кадр из фильма "Меч короля Артура"

Гай Ричи на этом этапе своей карьеры явно настроен на создание франшиз. Подготовка к работе над третьей частью "Шерлока" затянулась уж слишком надолго, и Ричи решил распечатать для себя новую долгоиграющую историю: во всяком случае, ткань с Круглого стола еще не снята. 

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