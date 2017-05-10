Конкурс пианистов Вана Клиберна и канал Medici.tv стали партнерами

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Ведущий в мире канал, посвященный классической музыке Medici.tv стал партнером 15-го Международного конкурса пианистов Вана Клиберна, который пройдет с 25 мая по 10 июня 2017 года в зале "Bass Performance Hall" в Форт-Уорте, Техас, США. В течение 17 дней канал с помощью интернет-трансляций будет знакомить с ходом конкурса миллионы слушателей по всему миру.

Интернет-освещение конкурса будет охватывать более 110 часов "живых" выступлений, анонсов, интервью, и происходящее за кулисами. Весь контент будет доступен как в прямом эфире, так и по запросу пользователей по всему миру по адресу: cliburn 2017. medici.tv. материалы будут выкладываться на английском, русском, французском языках и мандаринском диалекте китайского.

Ведущие интернет-трансляций — Грег Андерсон и Элизабет Джой Ро — музыканты знаменитого фортепианного дуэта "Anderson&Roe".

"Конкурс Клиберна продвигает идею Вана Клиберна знакомить с классической музыкой как можно большее число людей", — сказал Жак Маркиз, президент и исполнительный директор конкурса имени Клиберна.

По словам президента, сотрудничество с ведущим специалистом в мире онлайн-вещания классической музыки medici.tv, поможет осуществить освещение конкурса для широкой международной аудитории на высочайшем уровне.

Конкурс имени Клиберна, основанный в 1962 году, проходит раз в четыре года.

Официальным пресс-агентом канала по освещению конкурса Вана Клиберна в России станет руководитель агентства "Турне" Галина Голубова. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе "Турне".