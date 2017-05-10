Радиостанция "Серебряный Дождь" сменила гендиректора

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Генеральным директором радиостанции "Серебряный Дождь" вместо Павла Богословского назначен Александр Дубровин, сообщила РИА Новости пресс-атташе радиостанции Елена Федулова.

"Это внутренние перестановки, для того, чтобы было удобнее работать, для оптимизации процесса. Александр Дубровин работает с самого основания радиостанции, стал директором", — сказала Федулова, добавив, что Дубровин приступит к исполнению своих обязанностей в ближайшее время.

Серебряный Дождь — российская информационно-развлекательная радиостанция, начавшая вещание 4 июля 1995 года.