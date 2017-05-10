Вице-премьер Ольга Голодец открыла павильон России на Венецианской биеннале

ВЕНЕЦИЯ, 10 мая — РИА Новости, Анна Кочарова. Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец открыла павильон России на 57-й Венецианской биеннале современного искусства.

"Наши потрясающие культурные события нас же избаловали, но я только что была в нашем павильоне и уверяю, что вам предстоит пережить нечто такое, с чем вы никогда не сталкивались. Сама выставка — это шедевр. Это нечто совсем новое. Она настолько привязана к пространству и показывает новое художественное восприятие, новую философию мира. Она заставляет думать, чувствовать. Она не оставит равнодушным ни одного человека. Эта экспозиция даст новый импульс — импульс мысли гражданской и художественной", — сказала Голодец.

Павильон России в этом году представил проект Theatrum Orbis, посвященный проблемам современного мира. Над ним работали художники разных поколений: Гриша Брускин, работы которого находятся в ведущих мировых музеях, а также молодые авторы Саша Пирогова и Recycle Group (Андрей Блохин и Георгий Кузнецов).

"Мы открываем выставку двух столетий художников. Первый, совершенно замечательный и гениальный Гриша Брускин, занимает верхний этаж с большой экспозицией. Когда мы спускаемся по винтовой лестнице, то попадаем в инсталляцию Recycle Group — безумно талантливых и молодых ребят из Краснодара, которые уже покорили весь мир. И последнее — это нежнейшее чувственное видео Саши Пироговой", — сказал комиссар павильона России, куратор выставки Семен Михайловский.

Выставка традиционно будет открыта в течение полгода — до 26 ноября 2017-го.