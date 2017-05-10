Вице-премьер Ольга Голодец открыла павильон России на Венецианской биеннале

ВЕНЕЦИЯ, 10 мая — РИА Новости, Анна Кочарова. Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец открыла павильон России на 57-й Венецианской биеннале современного искусства.
Павильон России в этом году представил проект Theatrum Orbis, посвященный проблемам современного мира. Над ним работали художники разных поколений: Гриша Брускин, работы которого находятся в ведущих мировых музеях, а также молодые авторы Саша Пирогова и Recycle Group (Андрей Блохин и Георгий Кузнецов).
"Мы открываем выставку двух столетий художников. Первый, совершенно замечательный и гениальный Гриша Брускин, занимает верхний этаж с большой экспозицией. Когда мы спускаемся по винтовой лестнице, то попадаем в инсталляцию Recycle Group — безумно талантливых и молодых ребят из Краснодара, которые уже покорили весь мир. И последнее — это нежнейшее чувственное видео Саши Пироговой", — сказал комиссар павильона России, куратор выставки Семен Михайловский.
Выставка традиционно будет открыта в течение полгода — до 26 ноября 2017-го.