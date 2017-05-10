Умер народный артист России Владимир Богин

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Народный артист России Владимир Богин скончался в Москве в возрасте 70 лет. Об этом сообщается на сайте Малого театра.

Отмечается, что актер умер 7 мая, однако пресс-служба театра опубликовала официальную информацию только сегодня. Причина смерти не уточняется.

Владимир Богин родился 22 декабря 1946 года в Саратове. В 1986 году он стал лауреатом Государственной премии СССР, в 1991 — Заслуженным артистом РСФСР, а в 2001 — Народным артистом Российской Федерации. С 1971 года играл в Малом театре.

Богин также известен своими киноролями. Актер сыграл в таких фильмах, как "Таланты и поклонники", "На всю оставшуюся жизнь", "Хождение по мукам" и "Отцы и дети".