Калягин: поручение об индексации грантов говорит о внимании к культуре

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Поручение президента РФ Владимира Путина проиндексировать средства, выделяемые на гранты, говорит о большом внимании государства к культуре, считает председатель Союза театральных деятелей РФ (СТД РФ) Александр Калягин.

Путин поручил обеспечить с 1 июля индексацию средств, направленных на выплату президентских грантов в области культуры и искусства, исходя из уровня инфляции, устанавливаемого федеральным законом на очередной финансовый год и на плановый период, начиная с 2012 года.

"Это прекрасное решение президента, и это пример для губернаторов, которые в своих краях и областях тоже должны более внимательно относиться к коллективам культуры, должны выделить свои гранты местным театрам, которые очень нуждаются в помощи", — заявил Калягин РИА Новости.

По его словам, было бы хорошо, чтобы коллективы, которые должны пополнить список тех, кто получает гранты, выдвигало не только министерство культуры, но и, например, что касается театров, союз театральных деятелей.

"В это непростое время поручение президента проиндексировать за пять лет средства на гранты, — очень мудрое и доброе решение. Это говорит о большом внимании к культуре. И я хочу выразить благодарность от всех российских театров", — подчеркнул Калягин.