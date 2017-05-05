Гендир ГАБТа отметил важность индексации грантов в области культуры

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Генеральный директор Большого театра Владимир Урин приветствовал решение президента РФ Владимира Путина проиндексировать средства, выделяемые на гранты в области культуры и искусства.

"Я считаю это поручение президента РФ чрезвычайно важным. Еще первое решение Путина о предоставлении грантов ведущим коллективам в области культуры очень серьезно помогло решить вопрос повышения заработной платы артистам. Это было так необходимо. И список коллективов, получающих гранты президента, за это время вырос и представляет собой внушительный список", — сказал РИА Новости Урин

Гендиректор ГАБТа назвал это решение наиважнейшим.

"То, что будут проиндексированы средства, выделяемые на гранты за пять лет, с учетом 2017 года, это замечательно, Такое решение президента РФ можно только приветствовать", — подчеркнул Урин.