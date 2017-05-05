В Киеве на время "Евровидения" ограничили полеты малой авиации

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости. Полеты самолетов малой авиации, которые не оборудованы радиосвязью, ограничили в радиусе 15 километров от Международного выставочного центра в Киеве, где пройдет международный песенный конкурс "Евровидение", сообщили РИА Новости в пресс-службе государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух").
Как отметили в ведомстве, радиус ограничения составляет 15 километров от Международного выставочного центра.
Официальное открытие песенного конкурса "Евровидение-2017" состоится в Киеве 7 мая. Финал запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая.