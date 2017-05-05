Умер актер из сериалов "Штрафбат" и "Солдаты" Сергей Фетисов

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Актер театра и кино, заслуженный артист России Сергей Фетисов скончался в Орле на 66-м году жизни после тяжелой болезни. Об этом сообщается на сайте театра "Русский стиль".

Церемония прощания с артистом состоится в пятницу, 5 мая, на орловском Крестительском кладбище.

"Сергей Фетисов был неотделим от театра. Служа "Русскому стилю" со дня основания, он создал множество ярких образов. Харизматичный артист останется в памяти зрителей", — говорится в сообщении.

Актер играл в орловском театре "Русский стиль" на протяжении 23 лет. Кроме того, Фетисов снимался в таких фильмах, как "Рассказы", "Копейка" и "Иуда", а также в сериалах "Штрафбат", "Солдаты" и "Ермак".