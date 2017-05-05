Умер актер из сериалов "Штрафбат" и "Солдаты" Сергей Фетисов

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Актер театра и кино, заслуженный артист России Сергей Фетисов скончался в Орле на 66-м году жизни после тяжелой болезни. Об этом сообщается на сайте театра "Русский стиль".
"Сергей Фетисов был неотделим от театра. Служа "Русскому стилю" со дня основания, он создал множество ярких образов. Харизматичный артист останется в памяти зрителей", — говорится в сообщении.
Актер играл в орловском театре "Русский стиль" на протяжении 23 лет. Кроме того, Фетисов снимался в таких фильмах, как "Рассказы", "Копейка" и "Иуда", а также в сериалах "Штрафбат", "Солдаты" и "Ермак".