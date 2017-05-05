Мариинский театр начал продажу абонементов на следующий сезон

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Мариинский театр открыл продажу абонементов на сезон 2017-2018 годов: всего "Мариинка" представляет 64 абонемента, составленных из концертов и спектаклей в Историческом здании театра, Мариинском-2, Концертном зале, сообщили в пресс-службе театра.

Новые программы

Помимо полюбившихся и традиционных программ в будущем сезоне будут представлены 14 новых.

Абонемент "Мировые премьеры Мариинского театра" предлагает оперы и балеты, мировые премьеры которых состоялись на сцене "Мариинки". Шедевры европейских композиторов 18-19 веков включены в программы абонементов — "Веристы", "Французский абонемент" и "Европейская оперная классика".

В главной роли — Петербург

Абонемент "Балетная классика" соберет спектакли классического балетного наследия, а абонемент "Молодые хореографы" — работы талантливых современных авторов: Владимира Варнавы, Ильи Живого, Максима Петрова, Антона Пимонова.

Программа абонемента "Петербургские повести" познакомит публику с постановками, где в главной роли выступает сам город на Неве. В абонементе "Времена года" собраны спектакли и концерты, в основе которых события, связанные с различными сезонами. Серии инструментальных циклов Концертного зала Мариинского театра собраны в абонементах "Арфа" и "Петербургские пианисты".

Для тех, кто хочет углубиться в творчество того или иного композитора "Мариинка" предлагает абонементы "Чайковский", "Щедрин", "Прокофьев", "Шостакович", "Моцарт", " Вагнер, Штраус", "Верди", и новые — "Балеты Игоря Стравинского", цикл "Кольцо Нибелунга".

Солисты и хор

Академия молодых оперных певцов "Мариинки" предлагает концертные абонементы "Мастера бельканто", "Наш ХХ век" и новый — "Неизвестный Моцарт", который познакомит слушателей с редко звучащими операми композитора. Абонементы Хора Мариинского театра "Шедевры европейской классики" и "Хор ХХI" включают знаменитые хоровые произведения русских и европейских композиторов.

Приглашенные солисты и коллективы из России и зарубежных стран выступят в абонементах: "Солисты Дома Музыки", "Государственный квартет им. Бородина", "Органные вечера", "Джаз в Мариинском" и "Приглашенные оркестры: Запад-Восток".

Среди новых программ многие адресованы юным зрителям "Театр на час" и "Симфонические сказки", "В Мариинский театр всей семьей", "Академия юных театралов".

Спектакли созданные на основе литературных произведений, объединены в абонементы: "Пушкин", "Шекспир", "Великая европейская литература", Великая русская литература", "Сказки" и новый — "Русский сюжет".