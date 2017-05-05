США
5.055 мая14:44МСК
USD58.54+0.97
EUR64.24+1.51
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

Мариинский театр начал продажу абонементов на следующий сезон

14:1205.05.2017
(обновлено: 14:13 05.05.2017)
0230
© РИА Новости . Алексей ДаничевПерейти в фотобанкЗдание Мариинского театраЗдание Мариинского театра
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Мариинский театр открыл продажу абонементов на сезон 2017-2018 годов: всего "Мариинка" представляет 64 абонемента, составленных из концертов и спектаклей в Историческом здании театра, Мариинском-2, Концертном зале, сообщили в пресс-службе театра.

Новые программы

Помимо полюбившихся и традиционных программ в будущем сезоне будут представлены 14 новых.

Абонемент "Мировые премьеры Мариинского театра" предлагает оперы и балеты, мировые премьеры которых состоялись на сцене "Мариинки". Шедевры европейских композиторов 18-19 веков включены в программы абонементов — "Веристы", "Французский абонемент" и "Европейская оперная классика".

Государственный академический Большой театр России
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Театральные премьеры мая: "Капитан Фракасс", "Цирк" и "Стравинский"
Абонемент "Балетная классика" соберет спектакли классического балетного наследия, а абонемент "Молодые хореографы" — работы талантливых современных авторов: Владимира Варнавы, Ильи Живого, Максима Петрова, Антона Пимонова.

В главной роли — Петербург 

Программа абонемента "Петербургские повести" познакомит публику с постановками, где в главной роли выступает сам город на Неве. В абонементе "Времена года" собраны спектакли и концерты, в основе которых события, связанные с различными сезонами. Серии инструментальных циклов Концертного зала Мариинского театра собраны в абонементах "Арфа" и "Петербургские пианисты".

Для тех, кто хочет углубиться в творчество того или иного композитора "Мариинка" предлагает абонементы "Чайковский", "Щедрин", "Прокофьев", "Шостакович", "Моцарт", " Вагнер, Штраус", "Верди", и новые — "Балеты Игоря Стравинского", цикл "Кольцо Нибелунга".

© Фото : официальный сайт мариинского театраКонцертный зал Мариинского театра
© Фото : официальный сайт мариинского театра
Концертный зал Мариинского театра

Солисты и хор 

Академия молодых оперных певцов "Мариинки" предлагает концертные абонементы "Мастера бельканто", "Наш ХХ век" и новый — "Неизвестный Моцарт", который познакомит слушателей с редко звучащими операми композитора. Абонементы Хора Мариинского театра "Шедевры европейской классики" и "Хор ХХI" включают знаменитые хоровые произведения русских и европейских композиторов.

Приглашенные солисты и коллективы из России и зарубежных стран выступят в абонементах: "Солисты Дома Музыки", "Государственный квартет им. Бородина", "Органные вечера", "Джаз в Мариинском" и "Приглашенные оркестры: Запад-Восток".

Среди новых программ многие адресованы юным зрителям "Театр на час" и "Симфонические сказки", "В Мариинский театр всей семьей", "Академия юных театралов".

Спектакли созданные на основе литературных произведений, объединены в абонементы: "Пушкин", "Шекспир", "Великая европейская литература", Великая русская литература", "Сказки" и новый — "Русский сюжет".

Комментировать
+
Культура
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена