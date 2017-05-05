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Культура

Выходные в Москве: выставка Дали, The Tiger Lillies и балет "Мечтатели"

13:3305.05.2017
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© РИА Новости . Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПосетительница знакомится с экспозицией на открытии выставки Сальвадора Дали Алиса в стране Чудес в галерее Altmans Gallery в Москве. Архивное фотоПосетительница знакомится с экспозицией на открытии выставки Сальвадора Дали Алиса в стране Чудес в галерее Altmans Gallery в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Выставка графических работ великого испанского сюрреалиста Сальвадора Дали, концерт британской группы The Tiger Lillies, премьера балета "Мечтатели" под музыку Daft Punk и бесплатные показы фильмов ко Дню Победы пройдут во время длинных майских выходных в Москве.

Выставки

Московский музей современного искусства совместно с Salamatina Gallery (Нью-Йорк) представляет первую в России персональную выставку русско-американского художника Наума Медового, в которую войдет цикл его графических работ "Последний марш", а также серия видеоинсталляций, созданных совместно с молодыми видео-художниками Тревором Твитеном и Никитой Шоховым.

Художник-сюрреалист Сальвадор Дали
© AP Photo
В Петербурге на выставке представят свыше 150 работ Сальвадора Дали
Проект приурочен к празднованию победы в Великой Отечественной войне. "В течение последних 40 лет режиссер-документалист и художник Наум Медовой занимался переосмыслением традиционного представления Второй мировой войны в искусстве. В своих работах он акцентирует внимание на аспектах, о которых не принято было открыто говорить в СССР: о пропавших без вести, бывших военнопленных и той участи, которая ждала их после возвращения на Родину. До сих пор судьба этих людей является предметом изучения историков — после войны многие из них были подвергнуты репрессиям, отправлены в ГУЛАГ, рабочие лагеря, оказавшись незаслуженно вычеркнутыми из общественной памяти о подвиге русских солдат", — рассказывают в музее.

Во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства проходит выставка графических работ Сальвадора Дали "Сюрреализм – это Я". Как известно, эту фразу художник бросил своим бывшим единомышленникам в момент разрыва с группой сюрреалистов под предводительством Андре Бретона.

В экспозиции объединены три цикла гравюр, созданных автором в 70-е годы, когда, будучи уже зрелым и всемирно известным художником, он во второй раз приезжает в Париж и вновь покоряет его. Цикл "Воспоминания о сюрреализме" представляет собой литографии с гуашевых оригиналов, отпечатанных на пронумерованных листах с авторскими карандашными подписями.

Вторая серия – "Песнь песней царя Соломона" — демонстрирует интерес Дали к библейским и мифологическим сюжетам. И, наконец, третья серия – "Двенадцать колен Израилевых" — была создана в 1973 году в честь 25-летия образования еврейского государства. Тема благословения Иаковом своих сыновей нашла отражение в тонированных гравюрах, выполненных в характерной для Дали сюрреалистической манере.

Концерты

The Tiger Lillies на концерте в Коктебеле. Архивное фото
© Фото : Andrew Khomyuk
Группа The Tiger Lillies приедет в Москву на премьеру "Орлеана"
В клубе Yotaspace пройдут сразу два концерта — в воскресенье там выступит группа "Монгол Шуудан", чей первый концерт прошел в далеком 1989 году. "Ветераны Московской рок-лаборатории и несгибаемые адепты анархо-рока группа "Монгол Шуудан" известна целевой аудитории классическими пластинками "Паровоз-анархия" и "Собачья чушь", а всем без исключения — шлягером "Москва" на стихи Сергея Есенина, без которого давно не обходится ни один уважающий себя рейтинг главных песен русского рока", — отмечают организаторы.

Там же, но уже в понедельник, выступит британская группа The Tiger Lillies, которая частенько приезжает в Россию. Группа, на счету которой около 30 альбомов, недавно выпустила пластинку "A Cold Night in Soho". "Свой очередной альбом "Cold Night in Soho" музыканты предлагают считать первым за более чем декаду — большинство недавних записей группы были компаньонами ее театральных постановок. Как бы то ни было, стоящие над душой брехтовского панк-кабаре The Tiger Lillies фальцет и аккордеон их лидера Мартина Жака по-прежнему не перепутать ни с чем", — подчеркивают организаторы.

Театры

Участники театрального фестиваля Толстой weekend
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля Толстой weekend
Театральный фестиваль "Толстой Weekend" объявил о старте продаж билетов
В Московском академическом театре имени Станиславского и Немировича-Данченко пройдет премьера балета известного балетного импресарио Сергея Даниляна "Мечтатели". Как рассказывают в театре, идея проекта родилась в процессе работы над одноименным одноактным балетом на музыку французской группы Daft Punk из альбома Random Access Memories. К работе над постановкой привлечены три молодых хореографа: Максим Петров, Владимир Варнава и Илья Живой. Костюмы для постановки созданы знаменитым дизайнером Игорем Чапуриным.

В Студии театрального искусства, которая совсем недавно стала федеральным театром, покажут спектакль "Захудалый род" по произведению Николая Лескова. "Захудалый род" — неоконченная семейная хроника, рассказанная от лица княжны Веры Протозановой. В центре спектакля – судьба княгини Варвары Никаноровны и её окружения. Это своеобразный рассказ в рассказе, где важно именно рассказать, показать, проиграть историю потери, поиска смысла и обретения внутренней опоры в жизни", — отметил режиссер спектакля Сергей Женовач.

Кино

Вывеска кинотеатра Формула кино Горизонт в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Кинопремьеры недели: "Стражи галактики. Часть II" и "Три дня до весны"
С этой недели можно посмотреть фильм "Стражи Галактики: часть 2" про приключения супергеройской команды из вселенной Marvel. Зрители увидят уже знакомых героев — меломана-полуземлянина Питера Квилла, известного также как Звездный Лорд, смешливого громилу Дракса, зеленокожую наемницу Гамору, малыша Грута и говорящего енота Ракету, которых в оригинале озвучили Вин Дизель и Брэдли Купер. Герои узнают историю отца Звездного Лорда, которого сыграл Курт Рассел. Также в фильме снялись Гленн Клоуз и Сильвестр Сталлоне. В картине много шуток про восьмидесятые и запоминающийся саундтрек, записанный на кассету, оставленную Квиллу его матерью.

Девятого мая в кинотеатре "Пионер" пройдут традиционные бесплатные показы ко Дню Победы: зрители увидят фильмы "Щит и меч", "Повесть пламенных лет" и "Белорусский вокзал". Также 9 мая в Летнем Пионере в Парке Горького пройдет кино-поэтический вечер "Бессмертное слово" с участием известных актеров и музыкантов. Перед зрителями выступят Константин Райкин, Анатолий Белый, Артем Быстров, Алена Бабенко, Агния Кузнецова, музыканты Алексей Кортнев и Владимир Ткаченко.

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