Выходные в Москве: выставка Дали, The Tiger Lillies и балет "Мечтатели"

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Выставка графических работ великого испанского сюрреалиста Сальвадора Дали, концерт британской группы The Tiger Lillies, премьера балета "Мечтатели" под музыку Daft Punk и бесплатные показы фильмов ко Дню Победы пройдут во время длинных майских выходных в Москве.
Выставки
Московский музей современного искусства совместно с Salamatina Gallery (Нью-Йорк) представляет первую в России персональную выставку русско-американского художника Наума Медового, в которую войдет цикл его графических работ "Последний марш", а также серия видеоинсталляций, созданных совместно с молодыми видео-художниками Тревором Твитеном и Никитой Шоховым.
Во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства проходит выставка графических работ Сальвадора Дали "Сюрреализм – это Я". Как известно, эту фразу художник бросил своим бывшим единомышленникам в момент разрыва с группой сюрреалистов под предводительством Андре Бретона.
В экспозиции объединены три цикла гравюр, созданных автором в 70-е годы, когда, будучи уже зрелым и всемирно известным художником, он во второй раз приезжает в Париж и вновь покоряет его. Цикл "Воспоминания о сюрреализме" представляет собой литографии с гуашевых оригиналов, отпечатанных на пронумерованных листах с авторскими карандашными подписями.
Вторая серия – "Песнь песней царя Соломона" — демонстрирует интерес Дали к библейским и мифологическим сюжетам. И, наконец, третья серия – "Двенадцать колен Израилевых" — была создана в 1973 году в честь 25-летия образования еврейского государства. Тема благословения Иаковом своих сыновей нашла отражение в тонированных гравюрах, выполненных в характерной для Дали сюрреалистической манере.
Концерты
Там же, но уже в понедельник, выступит британская группа The Tiger Lillies, которая частенько приезжает в Россию. Группа, на счету которой около 30 альбомов, недавно выпустила пластинку "A Cold Night in Soho". "Свой очередной альбом "Cold Night in Soho" музыканты предлагают считать первым за более чем декаду — большинство недавних записей группы были компаньонами ее театральных постановок. Как бы то ни было, стоящие над душой брехтовского панк-кабаре The Tiger Lillies фальцет и аккордеон их лидера Мартина Жака по-прежнему не перепутать ни с чем", — подчеркивают организаторы.
Театры
В Студии театрального искусства, которая совсем недавно стала федеральным театром, покажут спектакль "Захудалый род" по произведению Николая Лескова. "Захудалый род" — неоконченная семейная хроника, рассказанная от лица княжны Веры Протозановой. В центре спектакля – судьба княгини Варвары Никаноровны и её окружения. Это своеобразный рассказ в рассказе, где важно именно рассказать, показать, проиграть историю потери, поиска смысла и обретения внутренней опоры в жизни", — отметил режиссер спектакля Сергей Женовач.
Кино
Девятого мая в кинотеатре "Пионер" пройдут традиционные бесплатные показы ко Дню Победы: зрители увидят фильмы "Щит и меч", "Повесть пламенных лет" и "Белорусский вокзал". Также 9 мая в Летнем Пионере в Парке Горького пройдет кино-поэтический вечер "Бессмертное слово" с участием известных актеров и музыкантов. Перед зрителями выступят Константин Райкин, Анатолий Белый, Артем Быстров, Алена Бабенко, Агния Кузнецова, музыканты Алексей Кортнев и Владимир Ткаченко.