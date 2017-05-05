Путин поручил с 1 июля проиндексировать гранты в области культуры

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить с 1 июля 2017 года индексацию средств, направленных на выплату президентских грантов в области культуры и искусства, список поручений по итогам пленарного заседания медиафорума региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", опубликован на сайте Кремля.

"Обеспечить с 1 июля 2017 г индексацию бюджетных ассигнований федерального бюджета, направляемых на выплату грантов президента Российской Федерации в области культуры и искусства, исходя из уровня инфляции, устанавливаемого федеральным законом на очередной финансовый год и на плановый период, начиная с 2012 года", — говорится в сообщении.

Также Путин поручил проработать увеличение объема бюджетных средств, направляемых на выплаты этих грантов, учитывая включение в перечень получателей грантов Пермского государственного академического театра оперы и балета имени П.И.Чайковского.

Сроки исполнения поручений — 1 июня 2017 года.

Президент также поручил до 15 июля 2017 года представить предложения по усилению ответственности за нарушение установленных правил обращения с твердыми бытовыми отходами.

Путин назначил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева ответственным за выполнение этих поручений.