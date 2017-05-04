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Культура

В детских театрах Москвы пройдет фестиваль "Только бы не было войны"

Сюжет:
Подготовка к празднованию Дня Победы (145)
11:4704.05.2017
0130
© Фото : предоставлено пресс-службой РАМТЗдание Российского молодежного театра (РАМТ) в Москве. Архивное фотоЗдание Российского молодежного театра (РАМТ) в Москве. Архивное фото
© Фото : предоставлено пресс-службой РАМТ

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Фестиваль "Только бы не было войны" проведут Российский молодежный театр (РАМТ), Детский музыкальный театр им. Сац и Центральный театр кукол им. Образцова ко Дню Победы, сообщили РИА Новости в пресс-службе РАМТа.

Кораблики, запущенные в Черное море участниками акции Кораблик Победы в Феодосии. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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День Победы на ТВ: военный парад, шествие "Бессмертного полка" и много кино
В рамках фестиваля, который пройдет с 9 по 12 мая, покажут три спектакля на тему "Дети и война". Это "Сын полка" Театра Сац, "Ленинградка" в Театре кукол Образцова и "Дом с башенкой" в РАМТе.

"Мы обнаружили, что в репертуарах многих театров есть спектакли, где показана война глазами детей, и решили, что было бы интересно объединить эти работы в один фестиваль и приурочить его ко Дню Победы. Мы надеемся, что к нам присоединятся еще театры – не только Москвы, а и других городов. И хорошо бы, чтобы такой фестиваль стал ежегодным и проходил в эти праздничные майские дни", — рассказала РИА Новости директор РАМТа София Апфельбаум.

Музтеатр им. Сац приглашает на спектакль "Сын полка" 9 мая в 16.00. РАМТ ждет зрителей на спектакль "Дом с башенкой" 11 мая в 19.30. Центральный театр кукол покажет спектакль "Ленинградка" 12 мая в 19.00.

Световое шоу "Письма Победы"
© РИА Новости . Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкСветовое мультимедийное шоу, созданное по мотивам военных писем, показывают на Манежной площади в Москве с 1 по 9 мая.Мультимедийное шоу на Манежной площади Письма Победы
© РИА Новости . Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Световое мультимедийное шоу, созданное по мотивам военных писем, показывают на Манежной площади в Москве с 1 по 9 мая.
© РИА Новости . Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкАвторы проекта, используя письма, написанные в военное время, стараются "передать эмоциональную хронологию войны".Мультимедийное шоу на Манежной площади Письма Победы
© РИА Новости . Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Авторы проекта, используя письма, написанные в военное время, стараются "передать эмоциональную хронологию войны".
© РИА Новости . Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВо время светового шоу зрители на Манежной площади становятся свидетелями блокады Ленинграда и битвы за Москву, принимают участие в Сталинградской и Курской битвах, в освобождении Европы и сражении за Берлин.Мультимедийное шоу на Манежной площади Письма Победы
© РИА Новости . Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Во время светового шоу зрители на Манежной площади становятся свидетелями блокады Ленинграда и битвы за Москву, принимают участие в Сталинградской и Курской битвах, в освобождении Европы и сражении за Берлин.
© РИА Новости . Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкСветовое шоу сделано таким образом, что зрители видят не просто набор ярких иллюстраций на тему Победы, а выстроенные в хронологической последовательности события Великой Отечественной войны.Мультимедийное шоу на Манежной площади Письма Победы
© РИА Новости . Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Световое шоу сделано таким образом, что зрители видят не просто набор ярких иллюстраций на тему Победы, а выстроенные в хронологической последовательности события Великой Отечественной войны.
© РИА Новости . Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЗрители на световом мультимедийном шоу "Письма Победы" на Манежной площади в Москве.Мультимедийное шоу на Манежной площади Письма Победы
© РИА Новости . Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Зрители на световом мультимедийном шоу "Письма Победы" на Манежной площади в Москве.
© РИА Новости . Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкОсобенностью шоу стало использование технологии видеомэппинга, с помощью которого задействуются архитектурные детали здания, на которое проецируется изображение.Мультимедийное шоу на Манежной площади Письма Победы
© РИА Новости . Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Особенностью шоу стало использование технологии видеомэппинга, с помощью которого задействуются архитектурные детали здания, на которое проецируется изображение.
© РИА Новости . Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВо время светового шоу фронтон Манежа на некоторое время превращается в отрывной календарь, фасад здания горит, а его колонны – рушатся.Мультимедийное шоу на Манежной площади Письма Победы
© РИА Новости . Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Во время светового шоу фронтон Манежа на некоторое время превращается в отрывной календарь, фасад здания горит, а его колонны – рушатся.
© РИА Новости . Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПосетители на световом мультимедийном шоу "Письма Победы" у стен Кремля.Мультимедийное шоу на Манежной площади Письма Победы
© РИА Новости . Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Посетители на световом мультимедийном шоу "Письма Победы" у стен Кремля.
© РИА Новости . Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПредставление будет проходить каждый вечер с 1 по 9 мая с 21.00 до 23.00 на Манежной площади в Москве.Мультимедийное шоу на Манежной площади Письма Победы
© РИА Новости . Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Представление будет проходить каждый вечер с 1 по 9 мая с 21.00 до 23.00 на Манежной площади в Москве.
© РИА Новости . Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЗрители на световом мультимедийном шоу "Письма Победы" в Москве.Мультимедийное шоу на Манежной площади Письма Победы
© РИА Новости . Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Зрители на световом мультимедийном шоу "Письма Победы" в Москве.
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