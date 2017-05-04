В детских театрах Москвы пройдет фестиваль "Только бы не было войны"
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Фестиваль "Только бы не было войны" проведут Российский молодежный театр (РАМТ), Детский музыкальный театр им. Сац и Центральный театр кукол им. Образцова ко Дню Победы, сообщили РИА Новости в пресс-службе РАМТа.
В рамках фестиваля, который пройдет с 9 по 12 мая, покажут три спектакля на тему "Дети и война". Это "Сын полка" Театра Сац, "Ленинградка" в Театре кукол Образцова и "Дом с башенкой" в РАМТе.
"Мы обнаружили, что в репертуарах многих театров есть спектакли, где показана война глазами детей, и решили, что было бы интересно объединить эти работы в один фестиваль и приурочить его ко Дню Победы. Мы надеемся, что к нам присоединятся еще театры – не только Москвы, а и других городов. И хорошо бы, чтобы такой фестиваль стал ежегодным и проходил в эти праздничные майские дни", — рассказала РИА Новости директор РАМТа София Апфельбаум.
Музтеатр им. Сац приглашает на спектакль "Сын полка" 9 мая в 16.00. РАМТ ждет зрителей на спектакль "Дом с башенкой" 11 мая в 19.30. Центральный театр кукол покажет спектакль "Ленинградка" 12 мая в 19.00.
Световое мультимедийное шоу, созданное по мотивам военных писем, показывают на Манежной площади в Москве с 1 по 9 мая.
Авторы проекта, используя письма, написанные в военное время, стараются "передать эмоциональную хронологию войны".
© РИА Новости . Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВо время светового шоу зрители на Манежной площади становятся свидетелями блокады Ленинграда и битвы за Москву, принимают участие в Сталинградской и Курской битвах, в освобождении Европы и сражении за Берлин.
Во время светового шоу зрители на Манежной площади становятся свидетелями блокады Ленинграда и битвы за Москву, принимают участие в Сталинградской и Курской битвах, в освобождении Европы и сражении за Берлин.
Световое шоу сделано таким образом, что зрители видят не просто набор ярких иллюстраций на тему Победы, а выстроенные в хронологической последовательности события Великой Отечественной войны.
Зрители на световом мультимедийном шоу "Письма Победы" на Манежной площади в Москве.
Особенностью шоу стало использование технологии видеомэппинга, с помощью которого задействуются архитектурные детали здания, на которое проецируется изображение.
Во время светового шоу фронтон Манежа на некоторое время превращается в отрывной календарь, фасад здания горит, а его колонны – рушатся.
Посетители на световом мультимедийном шоу "Письма Победы" у стен Кремля.
Представление будет проходить каждый вечер с 1 по 9 мая с 21.00 до 23.00 на Манежной площади в Москве.
Зрители на световом мультимедийном шоу "Письма Победы" в Москве.