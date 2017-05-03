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Культура

Кинопремьеры недели: "Стражи галактики. Часть II" и "Три дня до весны"

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Главное за 3 мая 2017 года (5)
20:1803.05.2017
(обновлено: 20:22 03.05.2017)
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© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Вторая часть фантастических приключений землянина, енота и дерева "Стражи Галактики", российский фильм о реальном эпизоде Великой Отечественной войны "Три дня до весны" и поствоенная драма от немецких кинематографистов "Однажды в Германии" выходят на российские экраны на этой неделе.

Актер Егор Корешков на фестивале Движение
© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля "Движение"/ Геннадий Авраменко
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"Стражи галактики. Часть 2"

Во второй части приключений супергеройской команды из вселенной Марвел зрители увидят уже знакомых героев – землянина Питера Квилла, известного также как Звездный Лорд, молчаливого громилу Дракса, зеленокожую наемницу Гамору, живое дерево Грута и говорящего енота Ракету, которых в оригинале озвучили Вин Дизель и Брэдли Купер. Герои отправляются на поиски отца Звездного Лорда, которого сыграл Курт Рассел. Также в фильме снялись Гленн Клоуз и Сильвестр Сталлоне.

В картине будет много шуток про восьмидесятые и запоминающийся саундтрек, записанный на кассету, оставленной Квиллу его матерью. На сайте Rotten Tomatoes кинокритики поставили фильму 7 баллов из 10, отметив, что сиквел не потерял ни капли обаяния первой части.

"У фильма "Стражи Галактики" совершенно нет веры в созданный им фантастический мир, однако есть удивительно твердая вера в своих героев и их внутреннюю жизнь, погребенной за их саркастичной оболочкой", — отметил рецензент Джейк Койл.

"Три дня до весны"

Кадр из фильма Баллада о солдате. Архивное фото
© РИА Новости . РИА Новости
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Как рассказал РИА Новости Эдуард Пичугин, директор студии "Ленфильм", на которой создавалась картина, сюжет фильм основан на реальных событиях и рассказывает об одной из самых тяжелых страниц Великой Отечественной войны – первой блокадной зиме 1942 года. По сюжету, у офицера госбезопасности Андреева и молодого врача Марицкой есть всего 72 часа, чтобы предотвратить катастрофу.

Перед создателями фильма стояла задача передать энергетику событий так, чтобы зритель почувствовал себя полноправным участником происходящего, поэтому в качестве консультантов в работе над лентой работали современники этой истории. "Очень приятно, как этот фильм встретили кинотеатры, мы не ожидали от них такой реакции, но, несмотря на отсутствие рекламы, все захотели взять этот фильм себе", — подчеркнул собеседник агентства.

"Однажды в Германии"

После окончания Второй мировой войны предприимчивый Давид Берманн, избежавший ужасов нацистского режима, мечтает эмигрировать в Америку. Когда заветная мечта вот-вот станет явью, прошлое Давида привлекает внимание бескомпромиссной Сары Саймон, представителя американских войск в Германии. Она подозревает Берманна в сотрудничестве с нацистским режимом и всеми силами пытается вывести его на чистую воду.

"Рассказ о людях, потерянных в собственной стране, актуален и сейчас, однако большая часть обаяния "Однажды в Германии" Сэма Гарбарски состоит в его крепком и старомодном облике… У этой постовоенной драмы, пронизанной меланхоличным юмором, есть проблемы с тональностью и достаточно вялая романтичная линия. Однако фильм рассказывает необычную историю со вкусом, подчеркнутую прекрасной игрой Моритца Бляйбтроя", — подчеркнул критик Дэвид Руни из The Hollywood Reporter.

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