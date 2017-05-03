Пушкинский музей впервые участвует в Венецианской биеннале

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости, Анна Кочарова. Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина впервые участвует в Венецианской биеннале – об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе музея. Выставка "Человек как птица. Образы путешествий" будет проходить в рамках параллельной программы биеннале с 13 мая по 5 сентября 2017. Венецианская биеннале – крупнейшая и самая престижная выставка современного искусства, которая в этом году пройдет в 57-ой раз.

Выставка "Человек как птица. Образы путешествий" исследует вопросы новых открытий на стыке оптики и искусства, в тех сферах, которые объединены стремлением человека к познанию мира и определению своего места в нем. Экспозиция объединит творчество 14 российских и зарубежных художников, работающих в различных медиа: звуковые и световые инсталляции, видео, фото и объекты.

Площадкой для этого проекта станет палаццо Соранцо Ван Аксель XV века. Старинные кирпичные стены, стрельчатые окна и открытые деревянные перекрытия создают особую атмосферу и контекст для прочтения работ современных художников. Некоторые произведения будут созданы специально для выставки и этого пространства.

Выставка "Человек как птица. Образы путешествий" – это первый международный проект нового направления деятельности Музея Пушкинский XXI, запущенного с целью создания выставочной платформы для самых различных форм актуального искусства: от живописи и скульптуры до экспериментального кино и виртуальной реальности.

"Это направление Музея призвано выстроить новые связи между классическим и новым искусством, между российским и международным художественным процессом, способствовать диалогу форм репрезентации современного искусства и представить зрителю художников, которые разговаривают на языке актуальных медиа", – отметила директор ГМИИ им.А.С.Пушкина Марина Лошак.