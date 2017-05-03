Зачем Омску кинофестиваль?

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости, Павел Гайков. В России есть немало депрессивных городов и регионов, но самый плохой "пиар", наверное, у Омска. Народное предание умышленно неверно расшифровывает Омск как "Отдаленное место ссылки каторжников". В местном остроге провел четыре года жизни Федор Достоевский и назвал Омск "гадким городишкой". "Достоевский заезжал, позже с любовью вспоминал", — ехидно замечает "Омский социальный алфавит" местного блогера Евгения Александрова, собравшего ключевые городские мемы. Утвержденный в 2014 году новый герб города получил в нем такое двустишие: "На дворе дрова, на гербе узор, на щите ничто, на ничто — забор".

Самый популярный интернет-мем — "Омская птица" — намекает на наркозависимость многих омичей. По интернету также гуляет "народная схема" омского метро, где отмечена только одна станция "Библиотека имени Пушкина". Метро здесь строят с 1992 года, но закончат ли и когда — никто не знает. Местный музыкальный коллектив "Цемент-BanD" посвятил Омскому метрополитену одноименную песню, в которой подземка олицетворяет несбыточность юношеских надежд.

Самая расхожая фраза с упоминанием города: "Не пытайтесь покинуть Омск". С ней активно работают местные СМИ. Весной 2014-го резонансной стала новость о собаке, застрявшей на отколовшейся льдине и поплывшей по Иртышу. "Собака пыталась покинуть Омск на льдине" — в таком виде эта новость ушла в народ и стала сюжетом для песни "Прочь из Омска", написанной саратовскими музыкантами. "Я проснулась и решила, уплыву из Омска, ведь там холодно и не греет меня солнце" — гласит текст, написанный "от лица" собаки.

Безуспешно покинуть Омск пыталась и одна из достопримечательностей города — памятник основателям города в форме шара "Держава". В 2014 году из-за ураганного ветра семиметровый шар сдвинулся с постамента и прокатился почти метр, коммунальным службам пришлось временно подпереть его трактором. На следующий день шар появился в "Инстаграме" ничего не подозревавшего Данилы Козловского, приехавшего на закрытие кинофестиваля "Движение".

Омск! Сибирь! Omsk! Siberia!Фестиваль "Движение" Публикация от Danilakozlovsky (@danilakozlovsky) Апр 27 2014 в 12:17 PDT

Можно только восхищаться глубиной самоиронии омичей, но факт остается фактом: сегодня Омск — это город-символ региональной неустроенности. И "Движение" — одно из лучших, что с ним случилось за последние пять лет. Президент фестиваля Артем Михалков, отборщик Стас Тыркин и команда организаторов "Кинотавра" превратили региональный смотр дебютов в одно из главных событий для представителей индустрии и критиков, сделав Омск важной остановкой на пути их ежегодных миграций.

"Я уже не первый раз работаю в жюри, а вот на "Движении" раньше не был, хотя слышал много хорошего, — делится впечатлениями председатель жюри основного конкурса этого года, режиссер Алексей Попогребский. — И действительно, здесь не было фильмов, после которых возникает желание подойти к отборщикам и внимательно поглядеть им в глаза с вопросом, как эти работы здесь оказались".

На "Движении" можно встретить главных российских звезд и самых актуальных авторов. В отличие от того же "Кинотавра", почти на все показы жители города могут попасть бесплатно и увидеть то, что еще не смотрели многие профессионалы и эксперты. И омичи этой возможностью пользуются: залы полные, хотя показывают здесь не самое зрительское и доброе кино.

В выходной день в местном мультиплексе показали первую серию телепроекта скандального режиссера Валерии Гай Германики. Рэп-мюзикл "Бонус" с возрастным рейтингом 18+ — достаточно откровенный, брутальный и смелый экспериментальный проект, рассказывающий о несовершеннолетних гопниках и наркоманах из провинции. В огромном, забитом под завязку зале в это время были представлены все категории омичей, включая интеллигентных пенсионерок, которые делились восторгами от вечера поэзии, прошедшего накануне в филармонии (тоже в рамках "Движения", кстати). С показа не ушел никто — вообще. Ни одного возмущенного хлопка креслом или дверью.

В Омске же состоялась общероссийская премьера якутского фильма "Костер на ветру" режиссера-самоучки Дмитрия Давыдова. Даже жителям Якутии, обожающим свой родной кинематограф, мрачная медитативная драма о жизни стариков в глухой провинции, снятая сельским учителем с участием односельчан, оказалась не по зубам. Единственный показ в кинотеатре "Лена" города Якутска прошел год назад в полупустом зале.

Зато "Костер на ветру" стал международным фестивальным хитом, любимцем критиков и одним из главных триумфаторов "Движения". Здесь наполовину "народный" зал отлично принял фильм.

"Обычно в кино все стараются приукрасить, а здесь все как есть: глубинка, жизнь. У меня за стенкой такие живут! — двадцатилетние омские студентки Ксения и Алина явно не жалеют о потраченных полутора часах. — А до этого мы были на короткометражках — интересно же познать все стороны кино. "Движение" — очень полезно и круто, мне кажется, это единственная возможность увидеть здесь новое, нерепертуарное кино. И еще фестиваль дает возможность другим посмотреть Омск, "продвигает" город. На нас приезжают посмотреть, мы смотрим. Маркетинг территории такой".

Точек альтернативного кинопоказа в городе действительно не так много. Одна из них — "Дача Онегина", молодежный культурно-образовательный и социальный проект городской библиотеки имени Пушкина. Той самой, в честь которой названа единственная станция омского метро.

"Когда "Движение" только появилось, я была еще студенткой. Мы брали программки, обводили кружочками фильмы, на которые хотели сходить, — рассказывает руководитель "Дачи Онегина" Анна Попова. — Бывали ситуации, когда в зале не хватало мест, тогда все рассаживались на полу, ступеньках, потом приносили еще стулья и втискивали их. То есть в городе достаточно много активной молодежи, которая интересуется разными вещами, а не сидит дома у телевизора".

© Фото : Павел Гайков Город Омск © Фото : Павел Гайков Город Омск

По словам Анны, после окончания школы из Омска уехало больше трети ее одноклассников. Но есть и те, кто сознательно решил остаться. "Есть два типа омичей: нытики и активные люди, которые пытаются что-то изменить", — утверждает куратор проекта "Дача Онегина".

"В новостях я постоянно читаю заголовки: "Омичи тысячами покидают город и область", "Омичи в срочном порядке оформляют загранпаспорта" — и так далее, — рассказывает Анна Попова. — Но я искренне верю, что у Омска есть все возможности, чтобы стать комфортным для жизни городом. Надо, чтобы омичи начинали с себя. Пока мы кидаем фантики на улице, мусора меньше не станет. Как и все, мы любим винить кого угодно вокруг, только не себя. Да, у Омска много проблем, но мы же для того здесь и живем, чтобы их решать".

Неизвестно, чем конкретно руководствовались организаторы фестиваля, когда выбирали для него название, но, кажется, со своей задачей они справились блестяще. Достоевский в остроге, метро из одной станции, попытки покинуть Омск на льдине — все городские мотивы кричат о потребности и невозможности движения. И фестиваль предлагает альтернативу: вместо бегства в сытую Москву, культурный Петербург или теплый Сочи — работа над собой и движение вглубь, к новому, лучшему Омску, который не придется покидать.