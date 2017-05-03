СМИ: организаторы фестиваля Outline прекращают работать в России

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Промоутерская группа Arma17, которая занималась организацией фестиваля электронной музыки Outline, больше не будет работать в России, сообщили ее представители изданию "Медуза".

"После череды сорванных за несколько часов до старта мероприятий, фестивалей и вечеринок в России "Арма" больше не планирует. Фестиваля Outline в этом году не будет. На ближайшее время в планах команды только зарубежные ивенты", — цитирует издание заявление промоутеров.

В июле 2016 года организаторы фестиваля Outline за несколько часов до его начала объявили об отмене мероприятия. Прокуратура вынесла предостережение организаторам фестиваля из-за его несогласованности с городскими властями и отсутствия противопожарной безопасности на территории его проведения. Префектура Юго-Восточного округа Москвы заявила, что Outline был отменен из-за организационных и противопожарных нарушений.

"Медуза" также напоминает, что 29 апреля 2017 года во время подготовки к девятилетию промоутерской группы на заводе "Арсенал" в Санкт-Петербурге при монтаже оборудования было отключено электричество, а охрана выпроводила всех из помещения и закрыла его до 1 мая. По словам представителей Arma17, они до сих пор не получили не одного официального документа, объясняющего произошедшее.