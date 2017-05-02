Певец Погудин исполнит романсы для соотечественников в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 2 мая – РИА Новости. Известный российский камерный певец, исполнитель романсов Олег Погудин в среду в Российском культурном Центре в Вашингтоне (Россотрудничество) проведет для соотечественников творческий вечер, об этом сам Погудин рассказал в интервью РИА Новости.

Концерт проходит в рамках программы по работе с соотечественниками за рубежом при поддержке Министерства Культуры и Россотрудничества. Этой программе — не один год. Участие в ней уже приняли выдающиеся российские коллективы. И, как признался сам Погудин, он рад был внести свою лепту в этот проект.

"Я не буду говорить высокие слова, но ведь понятно, что, когда взаимоотношения между странами сложные, культура — это палочка – выручалочка. Есть объективные вещи, которые никому не нужно доказывать", — сказал он.

Опыт сотрудничества Погудина с Российским Культурным Центром в Вашингтоне – первый. Несколькими днями ранее состоялся также его концерт в "Мастер-театре" в Нью – Йорке, где присутствовали около 1,5 тысячи человек. "Принимали очень тепло", — отметил артист.

В программе вечера в среду в Вашингтоне будут исполнены любимые всеми лирические композиции из традиционного репертуара исполнителя. "Это музыкальные произведения, которые были созданы, начиная со второй половины XIX столетия до второй половины XX века, несколько сотен камерных произведений вокального жанра на 14-15 языках", — добавляет Погудин.

В этот раз в Вашингтон Погудин приехал усеченным составом музыкантов (скрипка и гитара). "Поэтому в этот вечер мы будем ближе к жанру русского романса", — объясняет он. Слушатели смогут насладиться такими полюбившимися композициями, как "Гори-гори, моя звезда", "Не уходи, побудь со мною", "Отцвели хризантемы", "Только раз бывает в жизни встреча", "Утро туманное", "Я встретил вас".

В программу вечера, как ожидается, будут включены песни военных лет, без которых немыслимы эти предпраздничные и праздничные дни. Например, "самая необходимая песня, самая важная тогда песня "Темная ночь" и "Офицерский вальс" ("Ночь коротка, спят облака)".

"Но программу мы составим непосредственно перед началом выступления, чтобы полностью соответствовать стилистике этих прекрасных стен", — отмечает Погудин.

В мае, по линии Россотрудничества Олег Погудин так же посетит — Берлин, Прагу, Братиславу, Будапешт, Любляну. Там песен Второй Мировой Войны будет еще больше, поскольку он будет выступать с оркестром из семи музыкантов. "А большинство песен Второй Мировой Войны требуют большего ансамбля – оркестровых аранжировок", — объясняет он.