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Культура

"Современник" выступит в Лондоне на сцене Piccadilly Theatre

11:5302.05.2017
(обновлено: 11:55 02.05.2017)
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© РИА Новости . Валерий МельниковПерейти в фотобанкЗанавес. Архивное фотоЗанавес. Архивное фото
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Московский театр "Современник" под руководством народной артистки РФ, известного режиссера Галины Волчек отправляется на большие гастроли в Лондон, сообщили в пресс-службе театра.

Здание Государственного Театра Наций в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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В сердце театральной столицы Великобритании — в Вест-Энде, на сцене Piccadilly Theatre российский театр представит три спектакля в постановке Волчек: "Три товарища" Ремарка, "Три сестры" Чехова и "Двое на качелях" Гибсона. Гастроли пройдут с 3 по 13 мая.

Все эти спектакли с успехом показывал театр у себя дома и на зарубежных гастролях. Но выбор основывается, по мнению театра, не на предыдущих успехах, а на стремлении показать английскому зрителю, что такое сегодняшний русский психологический театр. Как трансформировался и обогатился со временем художественный метод, сформулированный Станиславским столетие назад и ставший одним из символов отечественной культуры.

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© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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В Лондоне "Современник" выступит по приглашению британских продюсеров Ли Мензиса (Lee Menzies) и Оливера Кинга (Oliver King) и агентства Belka production.

"Три товарища"

"Три товарища" (3-6 мая) — удивительный по своей поэтичности и мощности спектакль, блистательное переложение на сцену романа немецкого писателя Эриха Марии Ремарка.

Прежде всего, это история любви, которая потрясает своей остротой и подлинностью чувств. В ней нет сентиментальности, но она насквозь пропитана искренней болью и теплом, которое могут отдавать друг другу два человека.

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В спектакле помимо главных героев множество персонажей и судеб, объединенных общей темой: как какой ценой сохранить в себе человека, когда мир вокруг провоцирует на предательство и цинизм.

В главных ролях: Чулпан Хаматова, Светлана Иванова, Александр Хованский, Сергей Гирин, Сергей Юшкевич.

"Двое на качелях"

"Двое на качелях" (8 и 9 мая) Уильса Гибсона в постановке Волчек — не история любви, но история исцеления, излечения от одиночества. В американской пьесе, написанной для двух артистов, режиссер и сценограф Павел Каплевич выводят на сцену третьего персонажа — огромный город, мегаполис. Автор написал историю о Нью-Йорке, но она могла случиться в любом современном городе — жестком, холодном, разъединяющем людей.

Эту пронзительную историю играют актриса Чулпан Хаматова и известный актер кино, но дебютант в театре Кирилл Сафонов.

"Три сестры"

"Три сестры" (11-13 мая) — один их самых известных спектаклей "Современника", один из любимых московским зрителем, и с успехом принимаемый за рубежом. За эту работу "Современник" был награжден престижной американской премией в области драматического театра "Drama desk award".

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Менялись исполнители, а интерес к "подлинному русскому Чехову" остается неизменным. Ибо всякий раз, погружая молодых артистов в пространство своего Чехова Волчек открывает все новые и новые грани этой истории. Ее интерес к человеку сосредоточен не только на персонажах пьесы, но и на актерской индивидуальности тех, кто о них рассказывает. Ей важен каждый из артистов, и в этом, как и во многом другом, она следует традициям русского психологического театра. Из актерских индивидуальностей режиссер создает своего неповторимого Чехова.

В главных ролях: Ольга Дроздова, Алена Бабенко, Виктория Романенко, Владислав Ветров, Сергей Юшкевич, Шамиль Хаматов, Илья Лыков.

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