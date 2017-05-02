Музей Востока хочет создать комиссию совместно с центром Рерихов

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Музей Востока собирается создать комиссию, в которую могут войти представители Международного центра Рерихов (МЦР), она определит, какие вещи в усадьбе Лопухиных принадлежат центру по закону, сообщил РИА Новости во вторник глава Музея Востока Александр Седов.

"Сейчас усадьба Лопухиных опечатана, в данный момент мы разрабатываем порядок доступа в здание людей для получения ими личных вещей. Мы будем создавать комиссию, куда пригласим представителей МЦР, чтобы решить, какие вещи принадлежат центру законно, а какие нет", — сказал Седов.

По его словам, музей будет функционировать, в усадьбе Лопухиных будет создать Государственный музей Рерихов.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе Международного центра Рерихов, музей по-прежнему опечатан, в нем находятся представители Музея Востока, сотрудников центра внутрь не пускают.

Четвертого апреля Мосгорсуд признал законным решение Росимущества о передаче Государственному музею Востока усадьбы Лопухиных в центре Москвы, где в настоящий момент располагается МЦР. Минкультуры РФ сообщило, что выселение МЦР направлено на обеспечение сохранности усадьбы Лопухиных. В самом центре заявили, что на территорию музея вошли люди в сопровождении правоохранителей и отказываются покидать ее, ссылаясь на решение суда о выселении МЦР из усадьбы Лопухиных.

Как сообщили в министерстве, усадьба Лопухиных еще осенью 2015 года перешла в федеральную собственность и была передана Государственному музею Востока, а законность таких действий Росимущества подтверждена решениями судов.

В Минкультуры РФ также рассказали, что Росимущество как собственник проводило проверки, в ходе которых были обнаружены многочисленные нарушения со стороны Международного центра Рерихов: "предоставление помещений третьим лицам, реконструкция строения без разрешительной документации, самовольная постройка объекта капитального строительства".

Отмечается, что договоры безвозмездного пользования с центром Рерихов были расторгнуты в судебном порядке, в том числе в связи с ненадлежащим содержанием объектов культурного наследия. Это подтверждается решениями Арбитражного суда, решениями судов общей юрисдикции, а также результатами проверок Мосгорнаследия, осуществляющего надзор за соблюдением законодательства в области государственной охраны объектов культурного наследия.