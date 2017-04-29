Центр Рерихов попросит ООН помочь с ситуацией вокруг усадьбы Лопухиных

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Международный центр Рерихов (МЦР) намерен обратиться в ООН и ЮНЕСКО за помощью в ситуации вокруг выселения центра из усадьбы Лопухиных в центре Москвы, сообщается в субботу на сайте МЦР.

"МЦР будет добиваться справедливости всеми возможными законными способами и намерен обратиться за помощью в ООН, ЮНЕСКО, а также к российской и международной культурной общественности", — говорится в сообщении.

Четвертого апреля Мосгорсуд признал законным решение Росимущества о передаче Государственному музею Востока усадьбы Лопухиных в центре Москвы, где в настоящий момент располагается МЦР. Минкультуры РФ сообщило, что выселение МЦР направлено на обеспечение сохранности усадьбы Лопухиных. В самом центре заявили, что на территорию музея вошли люди в сопровождении правоохранителей и отказываются покидать ее, ссылаясь на решение суда о выселении МЦР из усадьбы Лопухиных.

Вице-президент МЦР Александр Стеценко заявил РИА Новости, что решение суда ещё не вступило в силу, поэтому центр будет готовить апелляцию.

По информации Минкультуры, МЦР занимал усадьбу по договору аренды, однако после того, как центр не смог выполнить его условия, город в 2014 году предоставил ее по договору о безвозмездном пользовании, а в 2015 году усадьба была передана в федеральную собственность и позже — Музею Востока для создания там музея Рерихов.