Победителем четвертого сезона шоу "Голос. Дети" стала Елизавета Качурак

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Победителем четвертого сезона популярного вокального шоу "Голос. Дети" на Первом канале стала Елизавета Качурак из команды Димы Билана, сообщили в прямом эфире телеканала в пятницу.

Наставниками в этом сезоне проекта были певцы Дима Билан, Валерий Меладзе и Нюша.

Шоу "Голос. Дети" — российская версия международного вокального проекта The Voice Kids.

В финале за победу вместе с Качурак боролись Дениза Хекилаева из команды Валерия Меладзе и Алина Сансызбай из команды Нюши.