Рэпер Тимати попал в больницу

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Российский рэп-исполнитель Тимур Юнусов, известный по псевдонимом Тимати, госпитализирован в Москве. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на PR-менеджер музыканта Марию Кобелеву.

Представитель артиста заверила, что у Тимати нет острых проблем со здоровьем, артист находится на плановом обследовании. Она отметила, что из-за жесткого графика работы он и другие музыканты лейбла "Black Star Inc." раз в год проходят наблюдение в клинике.

Кобелева добавила, что в ближайшие дни Тимати вернется к работе.