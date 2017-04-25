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Культура

Что рассказал Сергей Безруков об Эльдаре Рязанове и Евгении Евтушенко

19:4625.04.2017
(обновлено: 19:47 25.04.2017)
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© Фото : Александр ПчелкинАктер, режиссер и художественный руководитель Московского Губернского драматического театра Сергей Безруков на Звездном вечере журнала Театрал в киноклубе Эльдар. Архивное фотоАктер, режиссер и художественный руководитель Московского Губернского драматического театра Сергей Безруков на Звездном вечере журнала Театрал в киноклубе Эльдар. Архивное фото
© Фото : Александр Пчелкин

Анастасия Мельникова, обозреватель МИА "Россия сегодня"

В киноклубе "Эльдар" прошел "Звездный вечер журнала "Театрал", посвященный 90-летнему юбилею Эльдара Рязанова (отмечается в этом году). Пять лет назад именно Рязанов предложил проводить в киноклубе "Эльдар" "живые выпуски" журнала "Театрал". По традиции "Звездные вечера" проходят в поддержку ветеранов кино и сцены, нуждающихся в лечении.

"…Не надо бояться быть честным и битым,
а надо бояться быть лживым и сытым!
Умейте всем страхам в лицо рассмеяться —
лишь собственной трусости надо бояться!"

Эти строки Евгения Евтушенко в исполнении Сергея Безрукова неслучайно прозвучали на "Звездном вечере". В последние дни жизни Евгений Александрович надиктовал для журнала "Театрал" статью, посвященную Эльдару Рязанову. Но вышла она уже после смерти поэта.

© РИА Новости . Анастасия Мельникова "Звёздный вечер" журнала Театрал", Москва, 24 апреля 2017 год
© РИА Новости . Анастасия Мельникова
"Звёздный вечер" журнала Театрал", Москва, 24 апреля 2017 год

"У "Звездного вечера" журнала "Театрал" как минимум две позитивные гуманитарные цели. Во-первых, дать возможность зрителям встретиться со своими кумирами, лауреатами нашей премии "Звезда Театрала", — рассказал РИА Новости главный редактор журнала Валерий Яков. — Подчеркну, что именно зрители выбирают номинантов, голосуют и вручают премию лауреатам — каждый год в Театре имени Вахтангова. И в "Звездном вечере" принимают участие как раз те актеры, режиссеры, кого в разные годы выбирали зрители".

© Фото : Александр ПчелкинАктриса Лариса Голубкина на "Звездном вечере" журнала "Театрал" в киноклубе "Эльдар", Москва, 24 апреля 2017
© Фото : Александр Пчелкин
Актриса Лариса Голубкина на "Звездном вечере" журнала "Театрал" в киноклубе "Эльдар", Москва, 24 апреля 2017

По словам Валерия Якова, "Звезда Театрала" — самая эмоциональная и самая субъективная театральная премия, это мнение исключительно зрительской аудитории. Так, в минувшем сезоне в голосовании приняли участие почти 80 тысяч человек из 85 стран.

"И вторая гуманитарная цель (проведения "Звездного вечера" журнала "Театрал") — это благотворительность, — говорит Валерий Яков. — Часть средств от продажи билетов на "Звездный вечер" идет в помощь тем актерам и театральным деятелям, которые в силу разных причин оказались, скажем так, в сложных жизненных обстоятельствах".

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В прошлые годы была оказана помощь Сергею Юртайкину (известному по фильмам "Доброе утро" и "Тихий Дон", "Первый день мира" и "Битва в пути"), актеру Валерию Дьяконову (актеру Красноярского театра драмы имени Пушкина), актрисе Наталье Величко (роли в фильмах "Тишина", "Третья молодость", "Щит и меч"), профессору Красноярского училища искусств Альбине Федоровой, актрисе Людмиле Ивановой (профсоюзная активистка Шурочка из "Служебного романа") — художественному руководителю детского музыкального театра "Экспромт".

В этом году часть денежных средств, собранных от продажи билетов, поступят в помощь 85-летнему актеру Геннадию Юхтину.

Все, кто принимает участие в "Звездном вечере", выступают безвозмездно. Это с их стороны тоже фактически благотворительность. В этом году в концерте приняли участие Сергей Безруков, Лариса Голубкина, Ирина Купченко, Вадим Эйленкриг, Алексей Кортнев, Сергей Чекрыжов и группа MoscowBoys.

Воспоминания о Рязанове

© Фото : Александр ПчелкинАктер, режиссер и художественный руководитель Московского Губернского драматического театра Сергей Безруков на "Звездном вечере" журнала "Театрал" в киноклубе "Эльдар", Москва, 24 апреля 2017
© Фото : Александр Пчелкин
Актер, режиссер и художественный руководитель Московского Губернского драматического театра Сергей Безруков на "Звездном вечере" журнала "Театрал" в киноклубе "Эльдар", Москва, 24 апреля 2017

 

Сергей Безруков начал встречу со зрителями "Звездного вечера" монологом из спектакля "Сирано де Бержерак".

Именно "Сирано" объединил однажды и Рязанова с Евтушенко: режиссер собирался снять картину о легендарном поэте, выбрав на главную роль своего современника.

Книги. Архивное фото
© Fotolia / xy
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"На роль Сирано Эльдар Рязанов пробовал артистов. Причем каких артистов! — рассказал Сергей Безруков. — И Андрея Миронова, и Сергея Юрского. Но мы их не увидели в этих ролях, впрочем, как и Евгения Евтушенко. Рязанов очень хотел, чтобы поэта сыграл настоящий поэт.

Началась работа. Но вдруг Евгений Александрович оказался в опале, поскольку началась Пражская весна, и он высказался против танков в Праге. И, естественно, Эльдару Александровичу чиновники выдвинули циничный ультиматум сроком на 24 часа. За эти 24 часа режиссеру предстояло решить: либо он отказывается снимать Евтушенко и ищет другого артиста, либо ему навсегда запрещают снимать картину".

Эльдар Рязанов выбрал второй вариант, и картину "Сирано" с Евгением Евтушенко в главной роли так и не снял.

© Фото : Александр ПчелкинМузыканты Алексей Кортнев и Сергей Чекрыжов на "Звездном вечере" журнала "Театрал" в киноклубе "Эльдар", Москва, 24 апреля 2017
© Фото : Александр Пчелкин
Музыканты Алексей Кортнев и Сергей Чекрыжов на "Звездном вечере" журнала "Театрал" в киноклубе "Эльдар", Москва, 24 апреля 2017

"Мне кажется, к несчастью, что фильмы Эльдара Александровича повествуют о временах, когда все было гораздо мягче, — сказал Алексей Кортнев во время своего выступления. — Тогда как-то изящнее крали и нежнее, что ли, убивали. Сейчас его фильмы — напоминание о мелком хулиганстве, потому что жизнь стала гораздо жестче. Но фильмы Рязанова, как и положено настоящей лирике, останутся для наших дней прекрасной сказкой".

 

© Фото : Александр ПчелкинАктриса Ирина Купченко на "Звездном вечере" журнала "Театрал" в киноклубе "Эльдар", Москва, 24 апреля 2017
© Фото : Александр Пчелкин
Актриса Ирина Купченко на "Звездном вечере" журнала "Театрал" в киноклубе "Эльдар", Москва, 24 апреля 2017

Ирина Купченко в память о Рязанове прочла его любимые стихи — из русской классики. А Лариса Голубкина поделилась личными воспоминаниями:

"Я, признаться, предложение сниматься в "Гусарской балладе" первоначально восприняла без особого энтузиазма. Я впервые пришла на "Мосфильм", никуда не ходила пробоваться, поскольку считала, что для кино нужны какие-то особенные актеры. Но вдруг мне сказали, что надо сыграть Гусара. И у меня где-то внутри екнуло: я поняла, что это моя роль и что надо бороться.

Столько лет прошло, а я по сей день считаю Рязанова своим вторым отцом, но таким, который поверил в меня. Мой папа не поверил в меня. А Рязанов поверил".

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