Что рассказал Сергей Безруков об Эльдаре Рязанове и Евгении Евтушенко

Актер, режиссер и художественный руководитель Московского Губернского драматического театра Сергей Безруков на Звездном вечере журнала Театрал в киноклубе Эльдар. Архивное фото

Актер, режиссер и художественный руководитель Московского Губернского драматического театра Сергей Безруков на Звездном вечере журнала Театрал в киноклубе Эльдар. Архивное фото

Анастасия Мельникова, обозреватель МИА "Россия сегодня"

В киноклубе "Эльдар" прошел "Звездный вечер журнала "Театрал", посвященный 90-летнему юбилею Эльдара Рязанова (отмечается в этом году). Пять лет назад именно Рязанов предложил проводить в киноклубе "Эльдар" "живые выпуски" журнала "Театрал". По традиции "Звездные вечера" проходят в поддержку ветеранов кино и сцены, нуждающихся в лечении.

"…Не надо бояться быть честным и битым,

а надо бояться быть лживым и сытым!

Умейте всем страхам в лицо рассмеяться —

лишь собственной трусости надо бояться!"

Эти строки Евгения Евтушенко в исполнении Сергея Безрукова неслучайно прозвучали на "Звездном вечере". В последние дни жизни Евгений Александрович надиктовал для журнала "Театрал" статью, посвященную Эльдару Рязанову. Но вышла она уже после смерти поэта.

"У "Звездного вечера" журнала "Театрал" как минимум две позитивные гуманитарные цели. Во-первых, дать возможность зрителям встретиться со своими кумирами, лауреатами нашей премии "Звезда Театрала", — рассказал РИА Новости главный редактор журнала Валерий Яков. — Подчеркну, что именно зрители выбирают номинантов, голосуют и вручают премию лауреатам — каждый год в Театре имени Вахтангова. И в "Звездном вечере" принимают участие как раз те актеры, режиссеры, кого в разные годы выбирали зрители".

© Фото : Александр Пчелкин Актриса Лариса Голубкина на "Звездном вечере" журнала "Театрал" в киноклубе "Эльдар", Москва, 24 апреля 2017 © Фото : Александр Пчелкин Актриса Лариса Голубкина на "Звездном вечере" журнала "Театрал" в киноклубе "Эльдар", Москва, 24 апреля 2017

По словам Валерия Якова, "Звезда Театрала" — самая эмоциональная и самая субъективная театральная премия, это мнение исключительно зрительской аудитории. Так, в минувшем сезоне в голосовании приняли участие почти 80 тысяч человек из 85 стран.

"И вторая гуманитарная цель (проведения "Звездного вечера" журнала "Театрал") — это благотворительность, — говорит Валерий Яков. — Часть средств от продажи билетов на "Звездный вечер" идет в помощь тем актерам и театральным деятелям, которые в силу разных причин оказались, скажем так, в сложных жизненных обстоятельствах".

В прошлые годы была оказана помощь Сергею Юртайкину (известному по фильмам "Доброе утро" и "Тихий Дон", "Первый день мира" и "Битва в пути"), актеру Валерию Дьяконову (актеру Красноярского театра драмы имени Пушкина), актрисе Наталье Величко (роли в фильмах "Тишина", "Третья молодость", "Щит и меч"), профессору Красноярского училища искусств Альбине Федоровой, актрисе Людмиле Ивановой (профсоюзная активистка Шурочка из "Служебного романа") — художественному руководителю детского музыкального театра "Экспромт".

В этом году часть денежных средств, собранных от продажи билетов, поступят в помощь 85-летнему актеру Геннадию Юхтину.

Все, кто принимает участие в "Звездном вечере", выступают безвозмездно. Это с их стороны тоже фактически благотворительность. В этом году в концерте приняли участие Сергей Безруков, Лариса Голубкина, Ирина Купченко, Вадим Эйленкриг, Алексей Кортнев, Сергей Чекрыжов и группа MoscowBoys.

Воспоминания о Рязанове

© Фото : Александр Пчелкин Актер, режиссер и художественный руководитель Московского Губернского драматического театра Сергей Безруков на "Звездном вечере" журнала "Театрал" в киноклубе "Эльдар", Москва, 24 апреля 2017 © Фото : Александр Пчелкин Актер, режиссер и художественный руководитель Московского Губернского драматического театра Сергей Безруков на "Звездном вечере" журнала "Театрал" в киноклубе "Эльдар", Москва, 24 апреля 2017

Сергей Безруков начал встречу со зрителями "Звездного вечера" монологом из спектакля "Сирано де Бержерак".

Именно "Сирано" объединил однажды и Рязанова с Евтушенко: режиссер собирался снять картину о легендарном поэте, выбрав на главную роль своего современника.

"На роль Сирано Эльдар Рязанов пробовал артистов. Причем каких артистов! — рассказал Сергей Безруков. — И Андрея Миронова, и Сергея Юрского. Но мы их не увидели в этих ролях, впрочем, как и Евгения Евтушенко. Рязанов очень хотел, чтобы поэта сыграл настоящий поэт.

Началась работа. Но вдруг Евгений Александрович оказался в опале, поскольку началась Пражская весна, и он высказался против танков в Праге. И, естественно, Эльдару Александровичу чиновники выдвинули циничный ультиматум сроком на 24 часа. За эти 24 часа режиссеру предстояло решить: либо он отказывается снимать Евтушенко и ищет другого артиста, либо ему навсегда запрещают снимать картину".

Эльдар Рязанов выбрал второй вариант, и картину "Сирано" с Евгением Евтушенко в главной роли так и не снял.

© Фото : Александр Пчелкин Музыканты Алексей Кортнев и Сергей Чекрыжов на "Звездном вечере" журнала "Театрал" в киноклубе "Эльдар", Москва, 24 апреля 2017 © Фото : Александр Пчелкин Музыканты Алексей Кортнев и Сергей Чекрыжов на "Звездном вечере" журнала "Театрал" в киноклубе "Эльдар", Москва, 24 апреля 2017

"Мне кажется, к несчастью, что фильмы Эльдара Александровича повествуют о временах, когда все было гораздо мягче, — сказал Алексей Кортнев во время своего выступления. — Тогда как-то изящнее крали и нежнее, что ли, убивали. Сейчас его фильмы — напоминание о мелком хулиганстве, потому что жизнь стала гораздо жестче. Но фильмы Рязанова, как и положено настоящей лирике, останутся для наших дней прекрасной сказкой".

© Фото : Александр Пчелкин Актриса Ирина Купченко на "Звездном вечере" журнала "Театрал" в киноклубе "Эльдар", Москва, 24 апреля 2017 © Фото : Александр Пчелкин Актриса Ирина Купченко на "Звездном вечере" журнала "Театрал" в киноклубе "Эльдар", Москва, 24 апреля 2017

Ирина Купченко в память о Рязанове прочла его любимые стихи — из русской классики. А Лариса Голубкина поделилась личными воспоминаниями:

"Я, признаться, предложение сниматься в "Гусарской балладе" первоначально восприняла без особого энтузиазма. Я впервые пришла на "Мосфильм", никуда не ходила пробоваться, поскольку считала, что для кино нужны какие-то особенные актеры. Но вдруг мне сказали, что надо сыграть Гусара. И у меня где-то внутри екнуло: я поняла, что это моя роль и что надо бороться.

Столько лет прошло, а я по сей день считаю Рязанова своим вторым отцом, но таким, который поверил в меня. Мой папа не поверил в меня. А Рязанов поверил".