США
25.0425 апреля17:11МСК
USD55.85-0.23
EUR60.79-0.05
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

Шишкин носит Prada: блогер добавляет предметы масскульта на шедевры музеев

17:0025.04.2017
(обновлено: 17:08 25.04.2017)
0120
© Фото : CopyLab InstagramКоллаж с картиной Уильяма-Адольфа Бугро и очками Dior из аккаунта CopyLab в InstagramКоллаж с картиной Уильяма-Адольфа Бугро и очками Dior из аккаунта CopyLab в Instagram
© Фото : CopyLab Instagram

МОСКВА, 25 апреля — РИА Новости, Анна Михайлова. Инстаграм-блогер из Вашингтона решил объединить высокую культуру с массовой. Страничка 21-летнего Криса Релласа — причудливая смесь сатиры на массовую культуру и историю искусств. Вписывая популярные бренды и современные явления в картины великих мастеров, студент Джорджтаунского университета создает ироничные коллажи на грани китча. Часто героями постов становятся русские художники и дизайнеры. У аккаунта Copylab уже 35 тысяч подписчиков.

Третьяков и "Баленсиага"

Original: portrait of Tretyakov by Repin. Added: #Balenciaga SS17 #nails by @ciaomanhattan2012

Публикация от CopyLab by Chris Rellas (@copylab) Окт 5 2016 в 3:58 PDT

Хрестоматийный портрет коллекционера и мецената Павла Третьякова кисти Ильи Репина в России знает каждый школьник, но западные подписчики Криса Релласа увидели его в необычном образе — с красным лаком из новой коллекции испанского бренда "Баленсиага".

Шишкин и "Прада"

#PradaMarfa in Ivan Shishkin's "View on the Outskirts of St. Petersburg."

Публикация от CopyLab by Chris Rellas (@copylab) Янв 9 2017 в 1:43 PST

Еще один классический шедевр русской живописи — картина Ивана Шишкина "Вид в окрестностях Петербурга" — в руках Релласа превратился в рекламу бутика итальянского фэшн-гиганта "Прада". Чтобы подчеркнуть, что Шишкин "в тренде", блогер даже создал комичный хештег #PradaMarfa.

Гоша Рубчинский и Генри Тук

Original: Henry Scott Tuke’s "Jack Rolling.” Added: @gosharubchinskiy sweater. #streetwear #gosharubchinskiy

Публикация от CopyLab by Chris Rellas (@copylab) Авг 15 2016 в 4:05 PDT

Создатель аккаунта Copylab явно разбирается не только в классической русской живописи, но и следит за современной российской культурой. Ничем другим не объяснишь появление в его коллажах одежды модного дизайнера Гоши Рубчинского. В его фирменный свитер "Спаси и сохрани" Реллас одевает героя портрета английского импрессиониста Генри Скотта Тука.

Папа и "Гуччи"

Raphael’s "Pope Julius II” w


ears #gucci

Публикация от CopyLab by Chris Rellas (@copylab) Апр 10 2017 в 11:25 PDT

Студент католического университета Крис Раллес уделяет особое внимание картинам на религиозные сюжеты. Один из его самых хулиганских образов — портрет папы римского Юлия II кисти Рафаэля в солнечных очках "Гуччи".

Леонардо и шопинг

"I just have to pick up one thing at #Bergdorfs"

Публикация от CopyLab by Chris Rellas (@copylab) Мар 30 2017 в 11:08 PDT

Знаменитые работы художников Возрождения оказались богатой почвой для фэшн-карикатур. Досталось и Леонардо: его идеально сложенный Витрувианский человек с легкой руки блогера оказывается шопоголиком, обвешанным пакетами из дорогого нью-йоркского торгового центра "Бергдорф".

Красавица и "Найк"

Da Vinci's "La Belle Ferronnière" is ready for sport. #Nike

Публикация от CopyLab by Chris Rellas (@copylab) Ноя 29 2016 в 3:23 PST

""Прекрасная Ферроньера" готова к спорту" гласит подпись под другим известным произведением да Винчи. Образ суровой итальянской красавицы дополнен головной повязкой "Найк".

Бейонсе и Бугро

Original: Bouguereau's "Admiration." Added: pregnant #beyonce in

#agentprovocateur

Публикация от CopyLab by Chris Rellas (@copylab) Фев 2 2017 в 6:44 PST

В своей своеобразной манере блогер рассказывает подписчикам и о менее знаменитых произведениях, помещая в них звезд поп-культуры. Так, хитом его "Инстаграма" стала картина французского академиста Вильяма Бугро "Восхищение", в центр которой вписана нашумевшая фотография беременной двойней певицы Бейонсе в дорогом белье.

Трамп и Шут

Grumpy Trumpy

Публикация от CopyLab by Chris Rellas (@copylab) Сен 26 2016 в 8:38

PDT

Фэшн-инстаграм не чужд политики — особенно, когда политические деятели становятся частью масскульта. Картина польского художника Яна Матейко неожиданно превратилась в сатирическое высказывание на злобу дня, когда вместо придворного шута Станчика на ней появляется президент США Дональд Трамп.

Караваджо и Покемон

Since Pokemon Go is still an important thing to some…Original: "Self Portrait as the s


ick Bacchus” by Caravaggio. Added: Pokemon Go

Публикация от CopyLab by Chris Rellas (@copylab) Июл 22 2016 в 11:46 PDT

Американский блогер не мог пройти и мимо массового помешательства на ловле виртуальных Покемонов. На одном из ранних автопортретов Караваджо в образе бога виноделия Вакха вместо кисти винограда держит смартфон, на котором открыто приложение Pokemon Go.

Комментировать
+
Культура
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена