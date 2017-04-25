Шишкин носит Prada: блогер добавляет предметы масскульта на шедевры музеев

Коллаж с картиной Уильяма-Адольфа Бугро и очками Dior из аккаунта CopyLab в Instagram

Коллаж с картиной Уильяма-Адольфа Бугро и очками Dior из аккаунта CopyLab в Instagram

МОСКВА, 25 апреля — РИА Новости, Анна Михайлова. Инстаграм-блогер из Вашингтона решил объединить высокую культуру с массовой. Страничка 21-летнего Криса Релласа — причудливая смесь сатиры на массовую культуру и историю искусств. Вписывая популярные бренды и современные явления в картины великих мастеров, студент Джорджтаунского университета создает ироничные коллажи на грани китча. Часто героями постов становятся русские художники и дизайнеры. У аккаунта Copylab уже 35 тысяч подписчиков.

Третьяков и "Баленсиага" Original: portrait of Tretyakov by Repin. Added: #Balenciaga SS17 #nails by @ciaomanhattan2012 Публикация от CopyLab by Chris Rellas (@copylab) Окт 5 2016 в 3:58 PDT

Хрестоматийный портрет коллекционера и мецената Павла Третьякова кисти Ильи Репина в России знает каждый школьник, но западные подписчики Криса Релласа увидели его в необычном образе — с красным лаком из новой коллекции испанского бренда "Баленсиага".

Шишкин и "Прада" #PradaMarfa in Ivan Shishkin's "View on the Outskirts of St. Petersburg." Публикация от CopyLab by Chris Rellas (@copylab) Янв 9 2017 в 1:43 PST

Еще один классический шедевр русской живописи — картина Ивана Шишкина "Вид в окрестностях Петербурга" — в руках Релласа превратился в рекламу бутика итальянского фэшн-гиганта "Прада". Чтобы подчеркнуть, что Шишкин "в тренде", блогер даже создал комичный хештег #PradaMarfa.

Гоша Рубчинский и Генри Тук

Original: Henry Scott Tuke’s "Jack Rolling.” Added: @gosharubchinskiy sweater. #streetwear #gosharubchinskiy Публикация от CopyLab by Chris Rellas (@copylab) Авг 15 2016 в 4:05 PDT

Создатель аккаунта Copylab явно разбирается не только в классической русской живописи, но и следит за современной российской культурой. Ничем другим не объяснишь появление в его коллажах одежды модного дизайнера Гоши Рубчинского. В его фирменный свитер "Спаси и сохрани" Реллас одевает героя портрета английского импрессиониста Генри Скотта Тука.

Папа и "Гуччи"

Raphael’s "Pope Julius II” w

ears #gucci Публикация от CopyLab by Chris Rellas (@copylab) Апр 10 2017 в 11:25 PDT

Студент католического университета Крис Раллес уделяет особое внимание картинам на религиозные сюжеты. Один из его самых хулиганских образов — портрет папы римского Юлия II кисти Рафаэля в солнечных очках "Гуччи".

Леонардо и шопинг

"I just have to pick up one thing at #Bergdorfs" Публикация от CopyLab by Chris Rellas (@copylab) Мар 30 2017 в 11:08 PDT

Знаменитые работы художников Возрождения оказались богатой почвой для фэшн-карикатур. Досталось и Леонардо: его идеально сложенный Витрувианский человек с легкой руки блогера оказывается шопоголиком, обвешанным пакетами из дорогого нью-йоркского торгового центра "Бергдорф".

Красавица и "Найк"

Da Vinci's "La Belle Ferronnière" is ready for sport. #Nike Публикация от CopyLab by Chris Rellas (@copylab) Ноя 29 2016 в 3:23 PST

""Прекрасная Ферроньера" готова к спорту" гласит подпись под другим известным произведением да Винчи. Образ суровой итальянской красавицы дополнен головной повязкой "Найк".

Бейонсе и Бугро

В своей своеобразной манере блогер рассказывает подписчикам и о менее знаменитых произведениях, помещая в них звезд поп-культуры. Так, хитом его "Инстаграма" стала картина французского академиста Вильяма Бугро "Восхищение", в центр которой вписана нашумевшая фотография беременной двойней певицы Бейонсе в дорогом белье.

Трамп и Шут

Grumpy Trumpy Публикация от CopyLab by Chris Rellas (@copylab) Сен 26 2016 в 8:38 PDT

Фэшн-инстаграм не чужд политики — особенно, когда политические деятели становятся частью масскульта. Картина польского художника Яна Матейко неожиданно превратилась в сатирическое высказывание на злобу дня, когда вместо придворного шута Станчика на ней появляется президент США Дональд Трамп.

Караваджо и Покемон

Американский блогер не мог пройти и мимо массового помешательства на ловле виртуальных Покемонов. На одном из ранних автопортретов Караваджо в образе бога виноделия Вакха вместо кисти винограда держит смартфон, на котором открыто приложение Pokemon Go.