Шишкин носит Prada: блогер добавляет предметы масскульта на шедевры музеев

МОСКВА, 25 апреля — РИА Новости, Анна Михайлова. Инстаграм-блогер из Вашингтона решил объединить высокую культуру с массовой. Страничка 21-летнего Криса Релласа — причудливая смесь сатиры на массовую культуру и историю искусств. Вписывая популярные бренды и современные явления в картины великих мастеров, студент Джорджтаунского университета создает ироничные коллажи на грани китча. Часто героями постов становятся русские художники и дизайнеры. У аккаунта Copylab уже 35 тысяч подписчиков.
Третьяков и "Баленсиага"
Хрестоматийный портрет коллекционера и мецената Павла Третьякова кисти Ильи Репина в России знает каждый школьник, но западные подписчики Криса Релласа увидели его в необычном образе — с красным лаком из новой коллекции испанского бренда "Баленсиага".
Шишкин и "Прада"
Еще один классический шедевр русской живописи — картина Ивана Шишкина "Вид в окрестностях Петербурга" — в руках Релласа превратился в рекламу бутика итальянского фэшн-гиганта "Прада". Чтобы подчеркнуть, что Шишкин "в тренде", блогер даже создал комичный хештег #PradaMarfa.
Гоша Рубчинский и Генри Тук
Создатель аккаунта Copylab явно разбирается не только в классической русской живописи, но и следит за современной российской культурой. Ничем другим не объяснишь появление в его коллажах одежды модного дизайнера Гоши Рубчинского. В его фирменный свитер "Спаси и сохрани" Реллас одевает героя портрета английского импрессиониста Генри Скотта Тука.
Папа и "Гуччи"
Студент католического университета Крис Раллес уделяет особое внимание картинам на религиозные сюжеты. Один из его самых хулиганских образов — портрет папы римского Юлия II кисти Рафаэля в солнечных очках "Гуччи".
Леонардо и шопинг
Знаменитые работы художников Возрождения оказались богатой почвой для фэшн-карикатур. Досталось и Леонардо: его идеально сложенный Витрувианский человек с легкой руки блогера оказывается шопоголиком, обвешанным пакетами из дорогого нью-йоркского торгового центра "Бергдорф".
Красавица и "Найк"
""Прекрасная Ферроньера" готова к спорту" гласит подпись под другим известным произведением да Винчи. Образ суровой итальянской красавицы дополнен головной повязкой "Найк".
Бейонсе и Бугро
В своей своеобразной манере блогер рассказывает подписчикам и о менее знаменитых произведениях, помещая в них звезд поп-культуры. Так, хитом его "Инстаграма" стала картина французского академиста Вильяма Бугро "Восхищение", в центр которой вписана нашумевшая фотография беременной двойней певицы Бейонсе в дорогом белье.
Трамп и Шут
Фэшн-инстаграм не чужд политики — особенно, когда политические деятели становятся частью масскульта. Картина польского художника Яна Матейко неожиданно превратилась в сатирическое высказывание на злобу дня, когда вместо придворного шута Станчика на ней появляется президент США Дональд Трамп.
Караваджо и Покемон
Американский блогер не мог пройти и мимо массового помешательства на ловле виртуальных Покемонов. На одном из ранних автопортретов Караваджо в образе бога виноделия Вакха вместо кисти винограда держит смартфон, на котором открыто приложение Pokemon Go.