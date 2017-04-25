"Единая Россия" приняла резолюцию по поддержке культуры в регионах

ОМСК, 25 апр – РИА Новости. "Единая Россия" по итогам партийного форума "Культура – национальный приоритет", который проходит в Омске, приняла во вторник итоговую резолюцию по поддержке отечественной культуры в регионах.

"С учетом того, что прозвучало, с учетом тех инициатив, которые здесь прозвучали, я предлагаю поступить так, как мы обычно поступаем. Это организационный прием. Поручить оргкомитету ее (резолюцию – ред.) доработать, принять за основу то, что было подготовлено, и в двухнедельный срок представить ее мне на подписание…. Принимается", — озвучил результаты голосования премьер-министр РФ, председатель партии Дмитрий Медведев.

В числе прочего в резолюции указывается необходимость развивать новые дистанционные формы работы учреждений культуры (виртуальные концертные залы, точки доступа в библиотеках), создавать многофункциональные культурные центры, оснащать музыкальными инструментами учреждения дополнительного и профессионального образования, в первую очередь в малых городах и селах, а также обеспечивать их специализированным транспортом.

Единороссы рекомендуют министерству культуры, в числе прочего, обеспечить разработку федеральной информационно-аналитической системы мониторинга государственной культурной политики, разработать профстандарты для сотрудников Домов культуры, которые занимаются вопросами этнокультурного развития народов России, а также софинансировать затраты на оборудование фондохранилищ и реставрацию музейных предметов.

"Рекомендовать министерству культуры обеспечить регулярное проведение всероссийских конкурсов "50 лучших детских школ искусств", "Лучший преподаватель детской школы искусств", "Молодые дарования России" с целью выявления и поддержки одаренных детей и молодежи", — говорится в резолюции.

Отдельный пункт документа предусматривает совместную с Минобрнауки работу по повышению статуса преподавателя детской школы искусств и созданию центров поддержки одаренных детей в области искусств "на базе ведущих образовательных организаций отрасли культуры".

Кроме того, единороссы считают необходимым при формировании федерального бюджета на 2018 – 2020 годы выделить субсидии субъектам РФ в рамках проекта "Историческая память" не ниже уровня этого года, а также устранить нормативные барьеры для использования школьного транспорта для детского туризма.

Необходимым единороссы считают и строительство учреждений допобразования в строящихся жилых районах муниципалитетов в "шаговой доступности", включение культурных передвижных центров в партийный проект "Местный дом культуры".

В числе других предложений и рекомендаций, выработанных по итогам форума: внедрение проектного управления в сфере культуры и создание системы мониторинга трудоустройства выпускников творческих вузов.