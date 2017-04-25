Медведев: на сельские ДК в 2017 году выделено почти три миллиарда рублей

ОМСК, 25 апр — РИА Новости. На строительство и ремонт сельских домов культуры из бюджета выделят 3 миллиарда рублей в 2017 году, сообщил премьер-министр РФ и председатель всероссийской политической партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Глава правительства отметил, что за счет этих средств появятся около 100 новых домов культуры, еще 200 будут отремонтированы и оборудованы всем необходимым.
"Очевидно, что в ближайшие годы все эти дома культуры должны получить доступ к быстрому интернету. Просил бы партию этот проект не бросать, контролировать", — сказал он.
Медведев также отметил, что в муниципальных культурных центрах должны также появиться свои автоклубы, которые можно использовать при проведении выездных мероприятий.
"Рассмотрим возможность приобретения для них транспорта российского производства", — подчеркнул он.