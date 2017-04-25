Медведев: на сельские ДК в 2017 году выделено почти три миллиарда рублей

ОМСК, 25 апр — РИА Новости. На строительство и ремонт сельских домов культуры из бюджета выделят 3 миллиарда рублей в 2017 году, сообщил премьер-министр РФ и председатель всероссийской политической партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

"Перед нами стоит важная задача вернуть домам культуры не только прежний статус, но и вдохнуть в них новую жизнь. И именно на это был направлен партийный проект "Местный Дом культуры". Он уже запущен с этого года. На строительство и модернизацию сельских домов культуры в бюджете в настоящее время в общей сложности предусмотрены почти 3 миллиарда рублей на этот год", — заявил Медведев на форуме "Единой России" "Культура — национальный приоритет".

Глава правительства отметил, что за счет этих средств появятся около 100 новых домов культуры, еще 200 будут отремонтированы и оборудованы всем необходимым.

"Очевидно, что в ближайшие годы все эти дома культуры должны получить доступ к быстрому интернету. Просил бы партию этот проект не бросать, контролировать", — сказал он.

Медведев также отметил, что в муниципальных культурных центрах должны также появиться свои автоклубы, которые можно использовать при проведении выездных мероприятий.

"Рассмотрим возможность приобретения для них транспорта российского производства", — подчеркнул он.