Медведев поручит губернаторам номинировать артистов на почетные звания

ОМСК, 25 апр – РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что даст поручение губернаторам о предложении кандидатов на присвоения почетных званий в сфере культуры.

Ранее народный артист РФ Сергей Безруков обратился к Медведеву с просьбой "не скупиться на звания" для артистов.

"Я дам поручение всем руководителям субъектов Российской Федерации, проще говоря — губернаторам, выходить с предложениями в министерство культуры, для того, чтобы они не забывали своих патриархов, а иногда и молодых артистов, других представителей творческих профессий. Чтобы министерство культуры оперативно принимало решения о том, чтобы обратится за присвоением почетного звания", — сказал Медведев, выступая на форуме "Единой России" "Культура — национальный приоритет".

Он подчеркнул, что для артистов почетные звания востребованы и ценятся и артистами и режиссерами, и художниками, и вообще представителями творческих профессий, "причем, скажем прямо, чем дальше от Москвы, тем все эти звания выше".