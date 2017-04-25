Государство должно обеспечить свободу культуры и искусства, заявил Медведев

ОМСК, 25 апр — РИА Новости. Государство должно обеспечить свободу культуры и искусства в рамках закона, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Разговор о культуре не может быть простым, он всегда сложный. Потому что и культура, и искусство — это синонимы разнообразия нашей внутренней свободы. Ну а задача государства, конечно, заключается в том, чтобы обеспечить реализацию этой свободы законодательными и финансовыми мерами. Задача, хочу сказать, очень непростая. Чтобы культура могла выполнять свою основную задачу, а основная задача заключается в том, чтобы человек был человеком", — заявил Медведев на форуме "Единой России" "Культура — национальный проект".