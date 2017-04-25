США
25.0425 апреля09:22МСК
USD56.08-0.15
EUR60.85+0.53
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

"Петь до конца своей жизни": 100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд

09:0025.04.2017
(обновлено: 09:13 25.04.2017)
0880
© AP Photo / Bob DearАмериканская джазовая певица Элла Фицджеральд в театре Карлтон в ЛондонеАмериканская джазовая певица Элла Фицджеральд в театре Карлтон в Лондоне
© AP Photo / Bob Dear

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости, Анна Кочарова. Гениальной джазовой певице ХХ века исполняется 100 лет: 25 апреля 1917 года родилась Элла Фицджеральд.

"Элла" — так обращаются к ней почитатели даже сегодня, спустя 21 год после ее ухода из жизни. О ней все всегда говорили с уважением, лаской и безграничной любовью, преданностью. Если ее начинали слушать — то уже становились поклонниками навсегда.

Элла Фицджеральд обладала удивительным голосом: с огромным диапазоном, невероятной выразительностью. Она звучала великолепно и на высоких нотах, и богато в нижних регистрах. Ее голос покрывал диапазон в три октавы, она была и остается непревзойденной исполнительницей импровизации и мастером скэта, то есть манерой подражания музыкальным инструментам. В ее послужном списке 13 премий "Грэмми" и более 40 миллионов проданных пластинок.

© AP Photo / Ron FrehmДжазовая певица Элла Фицджеральд во время выступления в Нью-Йорке
© AP Photo / Ron Frehm
Джазовая певица Элла Фицджеральд во время выступления в Нью-Йорке

Она работала с лучшими джазовыми музыкантами ХХ столетия: Дюком Эллингтоном, Луи Армстронгом, Куинси Джонсоном, Оскаром Питерсоном. Но потрясающей исполнительницей ее делало не техническое совершенство и не тиражи пластинок. Она была удивительной — это видно и по сей день, на ее видео. Это слышно на пластинках разных лет, от первых записей, когда ее молодой голос, полный надежд, звучит свежо, и до поздних треков, когда в звучании проявляется опыт прожитых лет.

В ее внешнем облике всегда была какая-то особая доброта. Будучи молодой, она выходила на сцену в красивых платьях. Уже в возрасте появлялась в свете софитов в немного бесформенных балахонах, всегда с платочком в руке. 

Но главное, конечно, что в ее голосе, в ее интонации были не только красота, не только особый колорит, но еще доверительность и теплота. Возможно, именно поэтому для каждого слушателя любая композиция в исполнении Фицджеральд приобретала очень личное звучание. 

Как это часто бывает, ее жизнь была полна горестей и разочарований. Когда читаешь биографию Фицджеральд, то невольно думаешь: возможно, именно эти страдания и сделали ее столь глубокой и проникновенной исполнительницей.

Рано осиротев, она воспитывалась в семье своей тетки. Первый успех принесло неожиданное выступление на шоу талантов, где на самом деле она собиралась танцевать, но потом решила спеть. Ее тут же заметили, пригласили выступать. В середине 1930-х она присоединилась с биг-бэнду Чика Уэбба, который позже возглавила после внезапной кончины его руководителя.

Успех пришел в 1940-е, когда она стала петь в стиле бибоп, и подлинное признание — начиная с 1950-х. Она всегда очень много работала: записывалась, активно гастролировала. В начале 1990-х ее здоровье стало резко ухудшаться — певице диагностировали диабет, в 1993 году ей ампутировали обе ноги.

Невероятная слава и успех соседствовали в ее жизни с глубокими переживаниями и одиночеством. Ее брак был недолговечным, а отношения с приемным сыном (племянником), как отмечают биографы, не были никогда теплыми. 

Довольно сдержанная и редко дававшая интервью, Фицджеральд говорила, что в каждой песне "рассказывает историю". Она вообще, казалось, жила именно на сцене, была создана, чтобы петь. Будучи на сцене, она ощущала любовь публики и повторяла, что хочет петь для слушателей до конца своей жизни.

Комментировать
+
Культура
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена