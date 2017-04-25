"Петь до конца своей жизни": 100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости, Анна Кочарова. Гениальной джазовой певице ХХ века исполняется 100 лет: 25 апреля 1917 года родилась Элла Фицджеральд.

"Элла" — так обращаются к ней почитатели даже сегодня, спустя 21 год после ее ухода из жизни. О ней все всегда говорили с уважением, лаской и безграничной любовью, преданностью. Если ее начинали слушать — то уже становились поклонниками навсегда.

Элла Фицджеральд обладала удивительным голосом: с огромным диапазоном, невероятной выразительностью. Она звучала великолепно и на высоких нотах, и богато в нижних регистрах. Ее голос покрывал диапазон в три октавы, она была и остается непревзойденной исполнительницей импровизации и мастером скэта, то есть манерой подражания музыкальным инструментам. В ее послужном списке 13 премий "Грэмми" и более 40 миллионов проданных пластинок.

© AP Photo / Ron Frehm Джазовая певица Элла Фицджеральд во время выступления в Нью-Йорке © AP Photo / Ron Frehm Джазовая певица Элла Фицджеральд во время выступления в Нью-Йорке

Она работала с лучшими джазовыми музыкантами ХХ столетия: Дюком Эллингтоном, Луи Армстронгом, Куинси Джонсоном, Оскаром Питерсоном. Но потрясающей исполнительницей ее делало не техническое совершенство и не тиражи пластинок. Она была удивительной — это видно и по сей день, на ее видео. Это слышно на пластинках разных лет, от первых записей, когда ее молодой голос, полный надежд, звучит свежо, и до поздних треков, когда в звучании проявляется опыт прожитых лет.

В ее внешнем облике всегда была какая-то особая доброта. Будучи молодой, она выходила на сцену в красивых платьях. Уже в возрасте появлялась в свете софитов в немного бесформенных балахонах, всегда с платочком в руке.

Но главное, конечно, что в ее голосе, в ее интонации были не только красота, не только особый колорит, но еще доверительность и теплота. Возможно, именно поэтому для каждого слушателя любая композиция в исполнении Фицджеральд приобретала очень личное звучание.

Как это часто бывает, ее жизнь была полна горестей и разочарований. Когда читаешь биографию Фицджеральд, то невольно думаешь: возможно, именно эти страдания и сделали ее столь глубокой и проникновенной исполнительницей.

Рано осиротев, она воспитывалась в семье своей тетки. Первый успех принесло неожиданное выступление на шоу талантов, где на самом деле она собиралась танцевать, но потом решила спеть. Ее тут же заметили, пригласили выступать. В середине 1930-х она присоединилась с биг-бэнду Чика Уэбба, который позже возглавила после внезапной кончины его руководителя.

Успех пришел в 1940-е, когда она стала петь в стиле бибоп, и подлинное признание — начиная с 1950-х. Она всегда очень много работала: записывалась, активно гастролировала. В начале 1990-х ее здоровье стало резко ухудшаться — певице диагностировали диабет, в 1993 году ей ампутировали обе ноги.

Невероятная слава и успех соседствовали в ее жизни с глубокими переживаниями и одиночеством. Ее брак был недолговечным, а отношения с приемным сыном (племянником), как отмечают биографы, не были никогда теплыми.

Довольно сдержанная и редко дававшая интервью, Фицджеральд говорила, что в каждой песне "рассказывает историю". Она вообще, казалось, жила именно на сцене, была создана, чтобы петь. Будучи на сцене, она ощущала любовь публики и повторяла, что хочет петь для слушателей до конца своей жизни.