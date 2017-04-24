Оргкомитет продолжит искать документы о Солженицыне

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Работу по поиску документов, связанных с жизнью и творчеством писателя Александра Солженицына, необходимо продолжить, кроме того, нужно популяризировать произведения писателя о Февральской революции, заявил председатель оргкомитета по подготовке празднования 100-летия со дня рождения писателя Сергей Приходько.

Открывая заседание, Приходько отметил, что подготовка идет стабильно и слажено, в этой работе помогают регионы. "Я знаю, что вы докладывали о том, что более 700 архивных документов были выявлены, связанные с историей, жизнью, творчеством Александра Исаевича. Эту работу надо продолжить", — сказал Приходько.

Он также отметил работу Росархива. "Все, что связано с его наследием, творческим, не только творческим, но и с тем, в каких условиях он работал, какие испытывал при этом сложности, мягко говоря, все эти архивные материалы должным образом хранятся", — сказал он. Глава оргкомитета подчеркнул, что важно обеспечивать доступ к документам исследователям, которые интересуется творчеством Солженицына, и широкой публике.

Приходько также напомнил о праздновании столетия Февральской революции. "Мы вступаем в год столетия революционных событий в России, революции и событий, которые скрупулезно были отражены и проанализированы в многотомном эпосе "Красное колесо", а также в других произведениях Александра Исаевича. Я не уверен, что мы еще все и, по крайней мере, многие из нас достаточно отдаем себе отчет о значении этих документов. Наша задача, безусловно, популяризация не только среди читателей, но и среди историков (таких произведений)", — добавил он.

Супруга и секретные документы

По мнению Приходько, главная мысль таких произведений — отрицание идейного радикализма. "Это очень важное звено в его философии и в анализах всех тех событий, годовщину которых мы переживаем в этом году. Думаю, что действительно "Красное колесо" еще не всеми нашими современниками достаточно глубоко осмыслено, надо нам к этому произведению, мне кажется, было бы возвращаться всем", — отметил вице-премьер.

До заседания с рассекреченными документами архива президента РФ и российского государственного архива новейшей истории (РГАНИ) ознакомилась вдова и ближайшая помощница писателя Наталия Солженицына. "Посмотрев на эти документы, невольно человек понял бы, что мы живем в совершенно другой стране. Это настолько очевидно, когда читаешь эти документы… У нас сейчас тоже, конечно, масса всяких проблем в стране, и тяжелых проблем, но это совсем другая страна, совсем другой опыт", — сказала Солженицына журналистам.

"Я надеюсь, что большую часть этих документов мы сможем напечатать в сборнике Росархива", — добавила она.

Солженицына также отметила, что с большой надеждой она думает о съемках фильма "Один день Ивана Денисовича", который планирует снимать режиссер Глеб Панфилов. По ее словам, за границей было тоже достаточно экранизаций данного произведения, но "они ставят так, как они себе представляют, это очень все-таки далеко от нашей русской реальности".

"Конечно, нужно, чтобы это делалось у нас на родине с русским типажом, с русским пониманием той трагедии, через которую страна прошла. То, что это будет делать Панфилов, меня очень радует", — отметила супруга писателя, отметив, что Панфилов планирует сделать фильм к концу 2018 года.

Столетие со дня рождения Солженицына будет праздноваться в 2018 году. План основных мероприятий по подготовке и проведению 100-летия насчитывает порядка 90 мероприятий, которые направлены на изучение и популяризацию наследия Солженицина, раскрытие его вклада в отечественную мировую культуру, на приобщение молодежи к ознакомлению с его творчеством. В том числе в 2018 году ожидается открытие в Москве памятника писателю, мемориального музея-квартиры и другое. В 2018 году также ожидается издание научно-комментированного издания "Архипелаг ГУЛАГ".

Ряд документов Архива президента РФ о жизни и деятельности Солженицына войдет в сборник "Жизнь и творчество А.И. Солженицына в архивных документах", который будет подготовлен в 2018 году. В книгу войдут все этапы его жизни, часть документов, которые ранее были не доступны широкой публике. Ожидается, что будет подготовлено два тома.

Речь идет о документах 1960-1970-х годов из фонда "Политбюро ЦК КПСС", которые свидетельствуют об организации политико-пропагандистской компании в отношении Солженицына, среди них информация об изъятии рукописей писателя, отзывы на его произведения, документы о высылке в 1974 году и многое другое. Имеются также архивные документы 1990-2000-х годов, связанные с возвращением Солженицына на родину в 1994 году, его общественной деятельностью в постсоветский период, признанием его заслуг (письма Солженицына Борису Ельцину и Владимиру Путину с предложениями об "обустройстве" России, указы о награждении писателя наградами).

Кроме того, в книгу войдут документы из ряда архивов регионов, с которыми была связана жизнь Солженицына, Российского государственного архива литературы и искусства и из других федеральных и ведомственных архивов.