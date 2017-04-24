Более ста тысяч человек приняли участие во всероссийской акции "Библионочь"

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Более ста тысяч человек приняли участие более чем в десяти тысячах мероприятий в 84 регионах России в рамках всероссийской акции "Библионочь", сообщает пресс-служба министерства культуры в понедельник.

Акцию в Москве открыл министр культуры Владимир Мединский на Триумфальной площади, ее тема в этом году — "Новое прочтение".

"Всероссийская акция "Библионочь" прошла в 2017 году шестой раз: в рамках проекта библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и культурные центры продлили часы работы и представили специальные программы. Более 10 тысяч мероприятий прошли в российских библиотеках 21 и 22 апреля. "Библионочь-2017" объединила более 100 тысяч человек в 84 регионах России", — говорится в сообщении.

В материале отмечается, что к "Библионочи" мог присоединиться и любой пользователь интернета. Центральной информационной площадкой акции стал портал "Культура.РФ" – в специальном проекте были собраны тематические материалы, образовательные тесты и шедевры классической русской литературы в аудиоформате, а также подробная афиша мероприятий.

"В сообществах "Культура.РФ" в социальных сетях в течение двух дней рассказывали о самых интересных событиях "Библионочи", были организованы видеотрансляции и включения с мест событий. Хэштег #библионочь2017 вошел в список самых актуальных тем в социальной сети "Вконтакте"", — добавляется в сообщении.