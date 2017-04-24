На выставке в швейцарском Базеле представят вологодские кружева

ВОЛОГДА, 24 апр — РИА Новости, Виктория Смирнова. Наиболее интересные предметы коллекции музея кружева Вологды составят основу выставки "Кружева Русского Севера", которая откроется в базельской галерее "Бейелер Коллекшн" 28 апреля, сообщил РИА Новости начальник департамента культуры и туризма области Владимир Осиповский.

Выставка "Кружева Русского Севера" будет работать в Швейцарии до середины июля 2017 года.

"Европейской публике будут впервые представлены современные кружевные изделия — панно, скатерти, салфетки, пелерины и манто, выполненные лучшими мастерами и художниками вологодского промысла: Надеждой Веселовой, Мариной Пальниковой, Ангелиной Ракчеевой и другими авторами", — рассказал Осиповский.

По его словам, Вологодский музей-заповедник подписал соглашение о сотрудничестве с частной швейцарской галерей "Байелер Коллекшн" в июле 2015 года во время визита в Вологду международной делегации руководителей учреждений культуры Швейцарии и Лихтенштейна.

"Подобные выставки имеют особое значение для развития и поддержания межкультурного диалога. Взаимный интерес к искусству и традициям всегда способствует сближению людей различных культур и национальностей. Культурные связи Вологодской области со Швейцарией осуществляются при поддержке посольства России в Швейцарской конфедерации и княжестве Лихтенштейн уже более четырех лет", — подчеркнул Осиповский.

Он добавил, что за это время реализовано несколько совместных международных культурных проектов различной направленности. Это организация выставок, передача в дар Вологодскому музею-заповеднику коллекций западноевропейского кружева и вышивки от швейцарских коллекционеров, визиты в наш регион специалистов-музейщиков, собирателей и ценителей кружева.