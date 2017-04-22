В Риге похоронили писателя Александра Гарроса

РИГА, 22 апр – РИА Новости. Российско-латвийский писатель и журналист, лауреат литературной премии "Национальный бестселлер России" 2003 года Александр Гаррос похоронен в субботу в Риге на Ивановском кладбище, сообщает корреспондент РИА Новости.

Александр Гаррос скончался 6 апреля после продолжительной борьбы с раком. Проститься с ним пришли друзья, коллеги, знакомые и почитатели его таланта.

Александру Гарросу был 41 год. О том, что он болен раком, стало известно в сентябре 2015 года. Последние месяцы он вместе с супругой Анной Старобинец и двумя детьми находился в Израиле, где проходил лечение.

Писатель родился в Белоруссии. Он учился на филологическом факультете Латвийского университета, а также на журналистском факультете МГУ. Жил в Тарту и Риге, в 2006 году переехал в Москву.

Александр Гаррос работал в журналах "Эксперт" и "Вокруг света". Совместно с Алексеем Евдокимовым он написал четыре романа: "(Голово)ломка", "Серая слизь", "Фактор фуры", "Чучхе". В 2003 году Гаррос стал лауреатом премии "Национальный бестселлер".