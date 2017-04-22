Помощница Камбуровой опровергла сообщения о госпитализации артистки

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Народная артистка России, певица Елена Камбурова не была госпитализирована и чувствует себя хорошо, сообщила РИА Новости в субботу помощница артистки.

Ранее Life сообщил, что Камбурова была доставлена в реанимацию с инсультом после обращения к медикам.

"С Еленой Антоновной все в порядке, она хорошо себя чувствует. Она была в больнице, но это было давно", — сказала собеседница агентства.

Елена Камбурова — певица, актриса, художественный руководитель Театра музыки и поэзии. Голос певицы звучит более чем в ста кинофильмах и мультфильмах, в числе которых "Раба любви" (1975), "Мама" (1976), "Приключения Электроника" (1979), "Дульсинея Тобосская" (1980), "Нас венчали не в церкви" (1982), "Мой нежно любимый детектив" (1986), "Гардемарины, вперед!" (1987), "Небеса обетованные" (1991), "Приходи на меня посмотреть" (2000).