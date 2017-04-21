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Культура

Книги на май: сборник рассказов о Петербурге и фантастика о Второй мировой

12:2321.04.2017
(обновлено: 12:25 21.04.2017)
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© Fotolia / xyКниги. Архивное фотоКниги. Архивное фото
© Fotolia / xy

МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Составленный известными жителями города сборник историй о Петербурге "В Питере жить", автобиография женщины, в рамках борьбы с депрессией приручившей дикую птицу, вдохновленный архивными документами роман Саши Филипенко "Красный Крест" и переосмысление основных событий Второй мировой войны от непревзойденного выдумщика Майкла Шейбона – в числе новых произведений, которые могут привлечь читательское внимание в мае.

"Красный крест"

Кольцевая линия московского метро оборудована Wi-Fi-Интернетом
© РИА Новости . Александр Кожохин
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Сам написал, сам прочитал: книги, которые сочиняют читатели
Журналист и телевизионный сценарист Саша Филипенко дебютировал в литературе с книгой "Бывший сын" о мальчике, пролежавшем в коме 10 лет, и получил за нее в 2014 году "Русскую премию". В прошлом сезоне его краткий, но напряженный роман "Травля" стал финалистом "Большой книги". Филипенко пишет на редкость сдержанно, лаконично, простым языком рассказывая порой действительно страшные вещи. Не менее шокирующий сюжет ожидает читателя и в "Красном Кресте", которое выходит в издательстве "Время".

В пределах одной истории автор совмещает самые неудобные темы современности, а повествование, отчасти документальное, делает крайне актуальным отражением повестки дня. Сам автор называет "Красный Крест" историческим романом, — на его написание Филипенко вдохновили архивные документы. История контактов Наркомата иностранных дел СССР и Международного Красного Креста в годы войны становится фоном и неодолимой силой, влияющей на судьбы героев.

"В Питере жить"

Московский Международный Открытый Книжный Фестиваль
© РИА Новости . Валерий Мельников
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От "Гарри Поттера" до "Маленького принца": что читали россияне в 2016 году
В "Редакцию Елены Шубиной" отдают свои рукописи практически все звезды современной русской прозы, которые не прочь поностальгировать о любимом городе или важном месте, оставившем неизгладимое впечатление. Осенью прошлого года читатели получили возможность увидеть Москву глазами Дмитрия Быкова, Людмилы Улицкой, Евгения Бунимовича и других авторов. На этот раз известные петербуржцы, не только писатели, но и актеры, певцы расскажут о Санкт-Петербурге, его маршрутах, дворах-колодцах и каналах, знаменитых дворцах и иных знаковых местах.

Уникальные истории Евгения Водолазкина, Бориса Гребенщикова, Елизаветы Боярской, Андрея Битова, Михаила Пиотровского превратят знакомую северную столицу в незнакомое литературное пространство. Полностью погрузиться в атмосферу города на Неве позволят акварельные рисунки художницы Лизы Штормит. В оформлении переплета использован офорт знаменитого художника Михаила Шемякина.

"Я" значит "ястреб"

Кадр из фильма Заводной апельсин
© Warner Bros. Pictures (1971)
Жаргон, насилие и скандальные темы: книги ХХ века, которые трудно читать
Натуралист, историк и университетский преподаватель Хелен Макдональд с юности увлекалась соколиной охотой. Неудивительно, что именно это занятие позволило пережить ей кончину отца. Пытаясь выбраться из глубочайшей депрессии, она забрала домой ястреба-стервятника по кличке Мэйбл и, прекратив все контакты с внешним миром, постаралась приручить дикую птицу. Переживания отразились в автобиографичной книге "Я" значит "ястреб", опубликованной издательством "АСТ" в переводе Нины Жутовской. Роман стал одним из главных событий англоязычного литературного мира в 2015 году; жюри престижной премии Costa объявило его лучшим произведением года. Макдональд искусно переплетает историю собственных взаимоотношений с непокорным существом и увлекательные наблюдения за живой природой с малоизвестными фактами биографии писателя Теренса Хэнбери Уайта, который тоже в свое время пытался приручить ястреба. Автор признавалась, что написание романа позволило ей наконец "попрощаться с папой" и снова вернуться к жизни.

"Лунный свет"

Книжный фестиваль BookNight. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Кузнецов
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"Библионочь" в Москве пройдет с 22 на 23 апреля
Американец Майкл Шейбон с детства мечтал стать писателем: свой первый роман "Тайны Питтсбурга" (1988), сделавший его знаменитостью, он написал еще в студенчестве. В конце 1990-х Шейбон увлекся комиксами, превратив свое хобби в увлекательную книгу об истории XX века – "Приключения Кавалера и Клея" (2000). За этот роман его удостоили Пулитцеровской премии. Следующая несомненная удача – психологический детектив в жанре альтернативной истории – "Союз еврейских полисменов" (2007) принес писателю обе главные фантастические премии – "Хьюго" и "Небьюлу". Однако после 2008 года произведения Шейбона на русском языке не выходили.

Действие нового романа "Лунный свет" (не имеющего ничего общего с одноименным фильмом-лауреатом премии "Оскар") разворачивается во время Второй мировой войны. Герой семейной саги расскажет о жизни своего деда: его встрече с бабушкой, охоте на гигантского питона, преследовании беглого нациста и даже конструировании ракет. В "Лунном свете", опубликованном на русском издательством "Азбука-Аттикус" в переводе Екатерины Доброхотовой-Майковой, Шейбон предлагает свою неожиданную трактовку многих громких событий XX века, оставляя читателя разбираться с выдумкой и реальностью один на один.

"Остается при мне"

Обложка книги Лолита 1967 года издания и автор книги, Владимир Набоков
© Фото : Olympia Press/AFP
10 скандальных романов, которые должен прочесть каждый
Другой лауреат Пулитцеровской премии, Уоллес Стегнер (1909 – 1993), в своем творчестве уделял большое внимание защите природы. Он считал, что именно в ней кроется источник духовных и физических сил человека, и посвятил своей идее классическое эссе "Письмо о дикой природе". Свой последний роман под названием "Останется при мне" американец написал около 30 лет назад, но на русском языке книга появилась только сейчас, благодаря издательству Corpus и переводчику Леониду Мотылеву. Героями произведения становятся две супружеские пары. Жизнь задает им непростые вопросы, раз за разом ставит их перед трудным выбором, предлагая сделать шаг в сторону карьеры или творчества. Через испытания, выпавшие на долю каждого из участников драмы, Стегнер постепенно раскрывает перед читателем сложность и многогранность и семейной жизни, и дружбы.

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