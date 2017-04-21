Двое россиян стали лауреатами престижного фотоконкурса в Лондоне

ЛОНДОН, 21 апр — РИА Новости, Мария Табак. Российский фотограф Георгий Майер стал победителем одного из самых престижных фотоконкурсов мира — Sony World Photography Awards – в категории "Портретная съемка", говорится в сообщении организаторов конкурса. Лауреаты премии были названы накануне поздно вечером в ходе торжественной церемонии в Лондоне.

Победу фотографу из Нижнего Тагила Майеру принесла серия фотографий "Свет. Тени. Идеальная женщина". "Это портфолио включает в себя ряд невероятных портретов, раскрывающих очевидную монументальность и двойственность фотографий идеальной женщины", — отмечается в сообщении.

Лучшим фотографом-любителем года признан соотечественник Майера Александр Виноградов. Москвич Виноградов ранее уже выиграл в категории "Портретная съемка" за фотопортрет девочки "Матильда", навеянный знаменитым французским фильмом "Леон".

Александр Ануфриев из Москвы занял второе место в профессиональной категории "Концептуальная фотография", а Эдуард Корниенко из Ставрополя – второе место в категории "Спорт". Ранее москвич Сергей Дибцев стал победителем в любительской категории "Натюрморт".

Всего в шортлисте конкурса в профессиональных и в любительских категориях значились имена 11 российских фотографов. Главную премию– "Фотограф года" — получил бельгиец Фредерик Байкс.

Работы всех фотографов, вошедших в шорт-листы, наряду с произведениями финалистов будут выставлены с сегодняшнего дня по 7 мая в лондонском культурном центре Somerset House.