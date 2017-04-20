В США суд заблокировал выпуск нового альбома Принса

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Суд в американской Миннесоте временно запретил выпуск нового альбома певца Принса в годовщину гибели исполнителя, передает агентство Рейтер.

Суд принял решение в пользу наследников Принса, которые требовали признать обнародование записей нарушением контракта между певцом и сотрудничавшим с ним инженером звукозаписи Иэном Боксхиллом. Судья также потребовал, чтобы звукотехник вернул семье все оказавшиеся в его распоряжении записи.

Боксхилл сотрудничал с Принсом в течение многих лет. Над записанными композициями инженер звукозаписи работал около года, после чего записи остались в его распоряжении.

По данным радиостанции MPR, защита звукотехника утверждала, что Боксхилл может считаться соавтором Принса, так как именно он отвечал за звучание партий гитары, бас-гитары и ударных. Соглашение между Боксхиллом и Принсом было заключено в 2004 году и не касалось песен, которые были записаны ими позже.

По данным звукозаписывающей компании Rogue Music Alliance, в альбом вошли композиции, записанные в период с 2006 по 2008 год. Пластинка с шестью песнями под названием Deliverance должна была увидеть свет в пятницу и стать первым из сборников многочисленных неопубликованных композиций, оставшихся после смерти исполнителя.

По данным агентства, творческое наследие певца — в том числе неопубликованные записи — оценивается в более чем 500 миллионов долларов.

Известный американский певец, гитарист, композитор и автор песен Принс скончался 21 апреля 2016 года в возрасте 57 лет. За свою жизнь он становился многократным лауреатом премий "Грэмми", "Оскар" и "Золотой глобус". В 2005 году его имя было занесено в Зал славы рок-н-ролла.