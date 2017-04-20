В Португалии откроют виртуальный филиал Русского музея

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Информационно-образовательный центр "Русский музей: виртуальный филиал" откроется в Колледже искусств Университета португальского города Коимбра 24 апреля, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

"Открытие информационно-образовательного центра "Русский музей: виртуальный филиал" в Колледже искусств Университета Коимбра предоставляет широкие возможности для знакомства студентов с коллекцией живописи, графики, декоративно-прикладного искусства из собрания Русского музея и художественных музеев России, а также для изучения истории русского изобразительного искусства. Авторы проекта уверены, что открытие виртуального филиала также станет новым этапом укрепления дружеских отношений между Россией и Португалией", — говорится в сообщении пресс-службы.

Центр откроется в рамках реализации международного культурно-просветительского проекта "Русский музей: виртуальный филиал", который стартовал в 2003 году. На сегодняшний день в нем задействованы более 200 учреждений культуры и образования более чем в 40 странах мира.

В пресс-службе уточнили, что посетители центров получают доступ к медиатеке, состоящей из коллекции мультимедийных фильмов, программ и игр, которые созданы на основе коллекции Русского музея.