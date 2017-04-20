Театральные премьеры мая: "Капитан Фракасс", "Цирк" и "Стравинский"

МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. В мае – месяце весенних праздников, премьер будет не так много, но все-таки поклонники сценического искусства не останутся без подарков и сюрпризов. Их ждут и творческие вечера, и концерты, и фестивали.

Большой театр

Большой театр берет небольшую паузу для подготовки последних премьер сезона, которые состоятся в июне-июле. А в мае в театре пройдут два замечательных события – творческий вечер знаменитого танцовщика и хореографа Михаила Лавровского и вечер выпускников Московской академии хореографии.

Вечер в честь Лавровского в связи с его 75-летием состоится на исторической сцене Большого театра 4 мая. В рамках юбилейного вечера будут исполнены одноактные балеты "Фантазия на тему Казановы" на музыку Моцарта и "Нижинский" на музыку Рахманинова в хореографии юбиляра. Также в хореографии Лавровского будет представлена премьера Дуэта из оперы-балета "Амок" Александра Симоненко, а завершит праздничное торжество Дивертисмент.

В числе исполнителей – солисты Большого театра и ученики мастера: Екатерина Крысанова, Марианна Рыжкина, Мария Виноградова, Виктория Литвинова, Владислав Лантратов, Артем Овчаренко, Игорь Цвирко Иван Васильев, Клим Ефимов. За дирижерский пульт в этот вечер встанет Павел Сорокин.

На два дня в середине мая свою историческую сцену Большой театр отдает во владение выпускникам Московской Академии хореографии. 17 и 18 мая на этой сцене состоятся концерты выпускников главного поставщика талантливых молодых артистов в труппу ГАБТа.

Мариинский театр

В "Мариинске" весь май – фестивальный. Откроет фестивальный марафон смотр детских музыкальных театров-студий "Мариинский – детям: дети в Мариинском", который пройдет с 1 по 7 мая. В завершении будет исполнена детская опера Ганса Красы "Брундибар" при участии победителей конкурса Мариинского театра среди юных вокалистов.

Центральным событием станет ХХV Международный музыкальный фестиваль "Звезды белых ночей", который продлится более двух месяцев, с 26 мая по 23 июля. В рамках фестиваля будет представлено более ста спектаклей с участием звезд мировой сцены. По традиции на фестивале состоится премьера: на этот раз опера Франческо Чилеа "Адриана Лекуврер" в постановке Изабель Парсьо-Пьери. В главной партии выступит несравненная Анна Нетребко, ее партнером будет Юсиф Эйвазов. Также в программе — выступление Пласидо Доминго в качестве певца и дирижера.

Балетные премьеры готовят к фестивалю молодые хореографы Владимир Варнава и Илья Живой. Они представят свои прочтения балетов "Ярославна" и "Времена года". Также в афише — премьера этого сезона, балет "Пахита" в постановке Юрия Смекалова.

За пульт Симфонического оркестра Мариинского театра встанут: Пласидо Доминго, Леон Ботстайн, Яцек Каспшик, Андреа Баттистони. Валерий Гергиев продирижирует Русско-немецким молодежным оркестром, Юрий Башмет — Всероссийским юношеским оркестром, Нeэме Ярви выступит с Симфоническим оркестром Эстонского радио, а Мартти Роуси – Sibelius Academy Cello Ensemble.

Еще один фестиваль – III фестиваль детско-юношеских оркестров "Мариинский NEXT" пройдет с 1 по 22 мая. Выступления детских оркестров Санкт-Петербурга состоятся в камерных залах Мариинского-2 и в Концертном зале "Мариинки".

Михайловский театр

Михайловский театр представит в мае спектакль "Моцарт. Свадьба Фигаро" по одноименной опере австрийского гения в версии режиссера Вячеслава Стародубцева.

По словам режиссера, в названии спектакля возникло имя композитора, потому что, работая над постановкой, он почти физически ощущал рядом присутствие самого Моцарта. "Благодаря его гению и безграничной фантазии персонажи невероятно живые, они свободны от привычного канона и какой-либо дидактики. В этой опере очень много от самого Моцарта, его личной истории. На мой взгляд, Фигаро – это alter ego Моцарта", — пояснил Стародубцев.

© Фото : официального сайта Михайловского театра Зал Михайловского театра © Фото : официального сайта Михайловского театра Зал Михайловского театра

Авторы спектакля, работая над оперой, вдохновлялись модным в европейском искусстве конца 18-го века стилем "шинуазри". Это изысканное ответвление от рококо, навеянное искусством средневекового Китая. Действие оперы происходит в обстановке богатого дома, где частью повседневной жизни стали многоцветные шелка, тонкий фарфор, домики для чаепития в тайных уголках сада.

Новая опера

В конце мая театра "Новая опера" в рамках Года Стравинского представит проект "Стравинский", посвященный 135-летию со дня рождения композитора. 24 и 25 мая на основной сцене будет представлен концерт в двух отделениях. В первом из них ("Вавилон") будут исполнены три сочинения Стравинского, относящиеся к позднему периоду творчества композитора: кантата "Вавилон" (1944), оратория "Плач пророка Иеремии"(1958), а также "Заупокойные песнопения" — одно из последних сочинений композитора (1966). Исполнители — солисты, хор и оркестр Новой оперы, дирижер – Андрей Лебедев.

© Фото : предоставлено Московским театром "Новая Опера им. Е. В. Колобова" Московский театр "Новая Опера" © Фото : предоставлено Московским театром "Новая Опера им. Е. В. Колобова" Московский театр "Новая Опера"

Во втором отделении будет представлен знаменитый балет Стравинского "Весна священная", написанный для Русских сезонов Сергея Дягилева. Многие исследователи считают, что именно с этой премьеры в Париже в 1931 году по-настоящему началась музыка ХХ века. Исполнители – Театр "Балет Москва", Симфонический оркестр театра "Новая опера", за дирижерским пультом – Валерий Крицков.

МХТ им. Чехова и ШДИ

Известная актриса, сценарист, продюсер и режиссер Рената Литвинова представит в конце мая спектакль по своей пьесе "Северный ветер". Репетиции спектакля шля более полугода, музыку к постановке написала Земфира Рамазанова. В спектакле заняты Яна Сексте, София Заика, Павел Табаков, Мария Фомина, народный артист РФ Борис Плотников, а в одной из ролей выступит режиссер Константин Богомолов. Автор сценографии – модный дизайнер Гоша Рубчинский. Премьерные показы начнутся с 22 мая.

Театр "Школа драматического искусства" (ШДИ) представит 7 мая необычный проект "Норвежские читки" в постановке Александра Огарева. Специально для этой постановки четыре пьесы знаменитого норвежского драматурга Юна Фоссе ("Жить тайно", "Телемах", "Вон там", "Свобода") были переведены на русский язык Еленой Рачинской. Необычность проекта заключается в том, что он пройдет в формате "бродилки" — действие будет происходить практически во всех залах театра — "Глобусе", "Грот-зале", "Тау-зале", а также в фойе театра и во всех переходах, соединяющих залы.

"Драматург, поэт, автор романов и детских книг, враг реализма и знаков препинания норвежец Юн Фоссе включен британским агентством Synectics в сотню ныне живущих гениев. Его сравнивают с Ибсеном, Беккетом, Кафкой, а его пьесы ставят по всему миру. Минимализм и простота его пьес соседствует с бездонной глубиной и безбрежностью трактовок", — сказал о норвежском драматурге Огарев.

© Фото : Наталия Чебан Театр "Школа драматического искусства" в Москве © Фото : Наталия Чебан Театр "Школа драматического искусства" в Москве

Мастерская Фоменко

Мастерская Фоменко в этом сезоне необычайно активна. И после недавнего успеха мольеровского "Амфитриона", в мае представит сразу две премьеры. Это — русская классика "…Души" по произведениям Гоголя и французский авантюрный роман "Капитан Фракасс" Теофиля Готье.

"…Души" режиссер Федор Малышев поставил в жанре карнавальной мениппеи по произведениям Гоголя о поисках души русского человека. В спектакле, премьера которого намечена на 6 мая, балаган и поиск истины оказываются в органическом художественном единстве: в калейдоскопе куражатся, как мелкие бесы, души разных гоголевских персонажей. В ролях – любимые артисты Мастерской: Полина Агуреева, Мария Андреева, Роза Шмуклер, Дмитрий Захаров, Алексей Колубков, Михаил Крылов, Евгений Цыганов, Томас Моцкус, Дмитрий Рудков, Владимир Свирский, Сергей Якубенко.

"Капитан Фракасс" по авантюрному роману Теофиля Готье представит Евгений Каменькович. Предмьерные показы начнутся 19 мая. Приключения, бродячие комедианты, любовь к прекрасной даме, дуэли — все это, как полагается в авантюрном романе, будет и в спектакле, и все будет ярко и захватывающе. В ролях — стажеры третьего набора Мастерской, которых зрители могли видеть в первой премьере сезона — "Испанцы в Дании" и молодые актеры театра.

Театр Наций

Театр Наций представит майскую премьеру в рамках фестиваля искусств "Черешневый лес". Это мюзикл "Цирк", который создал по мотивам знаменитого фильма Григория Александрова режиссер нового поколения Максим Диденко. В главной роли выступит Ингеборга Дапкунайте. Премьера намечена на 11 мая.

"Действие происходит в условном будущем, которое придумали в далеком прошлом", — говорит о спектакле режиссер, который определяет стиль своей постановки как "ретрофутуризм".

Иллюзию циркового представления создадут декорации известного художника Марии Трегубовой, также над спектаклем работали композитор Иван Кушнир, который переосмыслил и дал новую жизнь знаменитой "Песне о Родине", и один из талантливых молодых хореографов Владимир Варнава. В числе артистов, занятых в спектакле: Павел Акимкин, Сергей Епишев, Андрей Фомин, Елена Николаева, Гладстон Махиб, Роман Шаляпин и другие.

Московская консерватория

В консерватории в мае пройдет два фестиваля: Пятый международный Открытый фестиваль искусств "Дню Победы посвящается… и II Международный фестиваль современной музыки.

Фестиваль, посвященный Дню Победы, пройдет во всех залах консерватории с 4 по 15 мая. Тема в этом году — "Мы вместе – бессмертный полк". Ряд программ фестиваля посвятят погибшим при крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ Антона Губанкова и Валерия Халилова, также будет открыта мемориальная выставка в Большом зале консерватории. На открытии фестиваля прозвучит оригинальная музыкально-поэтическая композиция "Мы вместе — бессмертный полк" в исполнении Симфонического оркестра Министерства обороны РФ, а 6 мая состоится гала-концерт с участием Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии им. Александрова в память о погибших товарищах.

В День Победы пройдет праздничный концерт "Салют Победе!" с участием Камерного оркестра "Времена года" и иностранных молодых музыкантов, обучающихся в Нижегородской консерватории им. Глинки. А в завершении фестиваля 15 мая прозвучат два монументальных произведения: опера-оратория "Бабий Яр" Давида Кривицкого и "Реквием" Дмитрия Кабалевского, посвященные памяти жертв фашизма.

Второй Международный фестиваль современной музыки, посвященный творчеству выдающегося немецкого композитора Карлхайнца Штокхаузена (1928-2007), пройдет с 28 мая по 1 июня в БЗК и Рахманиновском зале. Фестиваль отчасти является продолжением серии уникальных концертов, прошедших в мае 1990 года в СССР в ДК МГУ, где пять выступлений дал сам автор. Впечатления музыкантов, побывавших на этих концертах, они считают чуть ли не самым ярким в своей жизни. На этот раз состоятся также 5 концертов, будут представлены сочинения композитора самых разных жанров.

Московская филармония

В день Победы 9 мая в Концертном зале им. Чайковского состоится вечер памяти композитора-фронтовика Андрея Эшпая "Сережка с Малой Бронной и Витька с Моховой…" Эшпай оставил богатейшее наследие в самых различных жанрах музыкального искусства. Песни композитора давно вошли в золотой фонд отечественной эстрады. 9 мая в зале Чайковского вновь прозвучат его знаменитые песни — "Сережка с Малой Бронной", "Два берега", "Отчего, почему", "А снег идет" и многие другие.

Свои интерпретации зрителям представят известные артисты театра и кино с ансамблем "Эшпай Биг-Бенд" под управлением Игоря Кантюкова. В концерте принимают участие: Михаил Боярский, Елизавета Боярская, Александр Домогаров, Евгения Симонова, Михаил Лавровский, Мария Эшпай, Федор Добронравов, Зоя Кайдановская, Полина Лазарева, Инга Оболдина и другие всеми любимые артисты.