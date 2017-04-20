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Культура

Дмитрий Нагиев об алчных продюсерах, доходах "Кухни" и телезвездах

12:4020.04.2017
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© Предоставлено Централ ПартнершипКадр из фильма Кухня. Последняя битваКадр из фильма Кухня. Последняя битва
© Предоставлено Централ Партнершип

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости, Павел Гайков.

В российский кинопрокат выходит "Кухня. Последняя битва" — возможно, и правда последний кинопроект с популярным сериальным брендом в названии. Дмитрий Нагиев прощается с персонажем Дмитрием Нагиевым в аппетитной комедии на тему семейных ценностей.

Сто двадцать серий, два полнометражных фильма и несколько адаптаций по всей Европе, от Грузии до Португалии. Таков итог пятилетнего существования медиапроекта под названием "Кухня". Дмитрий Назаров в роли шеф-повара ресторана, которым владеет телезвезда "с  прибабахом" Дмитрий Нагиев. Плюс кухонные интриги и страсти, которые кипят одновременно с кастрюлями на плите, — вот рецепт качественного телеблюда, последняя порция которого была предъявлена зрителю весной прошлого года.

© Фото предоставлено Централ ПартнершипСъемки фильма "Кухня. Последняя битва"
© Фото предоставлено Централ Партнершип
Съемки фильма "Кухня. Последняя битва"

В ноябре 2016-го канал СТС запустил сюжетное ответвление "Кухни" — сериал "Отель Элеон", но уже без Назарова и Нагиева. Так что "Кухня. Последняя битва" — это последняя возможность увидеть "любимых актеров в любимых образах". Или не последняя.

На премьере Дмитрий Нагиев поделился с журналистами уверенностью, что это еще не конец: "Не думаю, что будет новый, седьмой сезон сериала, но уверен, что когда алчные продюсеры подсчитают баснословный доход от "Кухни. Последняя битва", то решат еще раз бросить нас в пекло: недорого, но с энтузиазмом".

За годы существования сериала Дмитрий Нагиев вырос в одну из главных отечественных медиазвезд, а в 2016-м стал самым высокооплачиваемым российским актером в списке Forbes. "Кухня" наряду с шоу"Голос" и сериалом "Физрук" — один из трех китов, на которых базируется популярность шоумена, и самая личная для него история.

"Если покопаться внутри, то я даже благодарен своему герою, которого зовут Дмитрий Нагиев, — рассуждал на премьере актер в интервью. — Он помогает мне бороться с тем, что прячется глубоко внутри меня самого. Он как бы и не я, поэтому с ним я могу совершенно спокойно шутить, как мне нравится, чтобы потом посмотреть на себя со стороны: правильно ли я живу и дышу. Такая гипертрофированная калька своих отрицательных качеств".

В момент запуска "Кухня" была самым дорогим российским сериалом. В разное время над ним работали такие режиссеры, как Дмитрий Дьяченко ("День радио", "О чем говорят мужчины") и Жора Крыжовников ("Горько!", "Самый лучший день"). 

Владимир Машков в сериале Налет
© Фото : Первый канал
Российские сериалы: совсем как большое кино
Производитель сериала, студия Yellow Black & White за эти годы выросла в одного из самых статусных отечественных сериальных продакшенов.

В апреле на рынке телевизионной продукции в Каннах компания представила свой новый амбициозный проект — фантастический сериал с Паулиной Андреевой "Лучше, чем люди", вошедший в финал престижного международного конкурса MIP Drama Screening. Съемки сериала почти завершены, первые материалы продюсеры обещают показать в июне. 

"Как это ни парадоксально, на "Кухне" стараются все: от уборщиц до актеров и режиссера, — объяснил успех проекта в интервью Дмитрий Нагиев. — Деньги и рейтинг здесь стоят не на первом месте. Сначала — продукт и его качество".

"Не знаю, с чем это связано, может быть, нам втихаря что-то подмешивают в чай, но на каждую сцену "Кухни" мы приезжаем как на последнюю битву, — утверждает актер, — Шаманством режиссера, интригами и увещеваниями я вдруг включаюсь и пытаюсь пыжиться в кадре, выдавая шуточку".

© Фото предоставлено Централ ПартнершипСъемки фильма "Кухня. Последняя битва"
© Фото предоставлено Централ Партнершип
Съемки фильма "Кухня. Последняя битва"

Есть, наконец, и еще одна примечательная черта полнометражной "Кухни": как и в первом фильме, в "Последней битве" можно увидеть Олега Павловича Табакова в роли отца шефа. В других образах руководитель МХТ им. Чехова на большом экране не появляется уже больше пяти лет. А дуэт Табакова с Назаровым способен украсить любую картину независимо от ее тематики и статуса.

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