Олимпийский мишка и гобелен с оленями: москвичи делают снимки как в детстве

МОСКВА, 18 апреля — РИА Новости, Анна Михайлова. Такой знакомый советским детям антураж: видавший виды гобелен со зверушками на стене, кадка с цветами и потрепанный олимпийский мишка в руках. В интернете появился необычный проект "Фото с медвежонком". Его автор — Леонид Леонтьев, выпускник философского факультета Уральского университета, фотографией увлекся еще в студенчестве. На третьем курсе купил в складчину с другом цифровой фотоаппарат и нашел свое призвание.

К привычному формату современных фотовыставок Леонид относится скептически, считая их скучными и в массе своей ориентированными на узкий круг ценителей. В качестве альтернативы он придумал проект про людей и для людей. Участником может стать любой, кто придет в его студию, сядет на стул и возьмет медвежонка в руки — все ради одного снимка.

© Фото предоставлено Леонидом Леонтьевым Фотопроект Леонида Леонтьева "Фото с медвежонком на фоне гобелена с оленями" © Фото предоставлено Леонидом Леонтьевым Фотопроект Леонида Леонтьева "Фото с медвежонком на фоне гобелена с оленями"

В эпоху "Инстаграма" и прочих соцсетей, куда пользователи ежедневно выкладывают тысячи снимков, выбирая из десятков дублей, такой аскетизм кажется странным. Автор же считает, что переизбыток визуальной информации снижает ее ценность, а фотографии теряют значение, которое имели еще 20 лет назад.

"В детстве у меня было от силы два десятка фотографий, и каждую я помню, каждая что-то значит: первое сентября в первом классе, выпускной экзамен в музыкальной школе, мы с друзьями на детском турнире по футболу и так далее. Именно поэтому главные условия моего проекта таковы: делается только один снимок, и человек не видит, как он получился, до тех пор, пока не появится отпечаток", — говорит Леонтьев.

© Фото предоставлено Леонидом Леонтьевым Фотопроект Леонида Леонтьева "Фото с медвежонком на фоне гобелена с оленями" © Фото предоставлено Леонидом Леонтьевым Фотопроект Леонида Леонтьева "Фото с медвежонком на фоне гобелена с оленями"

Фон для фото как нельзя лучше соответствует идее и ассоциируется с фотографиями, которые раньше делали на пляже, в детском саду или в фойе цирка. Такие снимки, часто в единственном экземпляре, были у миллионов детей и наверняка до сих пор бережно хранятся их родителями. Не менее знаковым стал выбор игрушки.

"Я выбирал из двух точек отсчета — южной (фото с обезьянкой на фоне кислотного цвета азиатских фотообоев с пальмами) и северной (гобелен и мишка). С живыми зверьми много возни, чучела дорогие, и не всем комфортно было бы фотографироваться. Выбор пал на мягкую игрушку. Медвежонок самая распространенная игрушка, у каждого в детстве был свой мишка, а олимпийский — он всем мишкам мишка, всем понятен и близок. Да и вообще он самый классный, видно, что создан с любовью", — делится Леонтьев.

© Фото предоставлено Леонидом Леонтьевым Фотопроект Леонида Леонтьева "Фото с медвежонком на фоне гобелена с оленями" © Фото предоставлено Леонидом Леонтьевым Фотопроект Леонида Леонтьева "Фото с медвежонком на фоне гобелена с оленями"

Гобелен с оленями — тоже "привет из детства" поколений детей. Для проекта Леонид использовал тот, что висел в его комнате на бабушкиной даче. Для 31-летнего фотографа эта незатейливая вещь, не претендующая на эстетическую ценность, важна тем, что хранит в себе теплые воспоминания о школьных каникулах, разбитых коленках, катании на велосипеде по сосновому лесу.

Однако "Фото с медвежонком" — не столько ностальгия по счастливому детству, сколько дань ушедшей эпохе. Своим проектом фотограф напоминает о визуальных и культурных кодах советских времен. Он связывает прошлое и настоящее, которое во многом выросло из тех наивных однотипных фотографий.

© Фото предоставлено Леонидом Леонтьевым Фотопроект Леонида Леонтьева "Фото с медвежонком на фоне гобелена с оленями" © Фото предоставлено Леонидом Леонтьевым Фотопроект Леонида Леонтьева "Фото с медвежонком на фоне гобелена с оленями"

"Я родился в 1986 году и воспроизвожу то, что мне близко и понятно. Для моего поколения Cоветский Cоюз — это уже, по сути, миф, но к его наследию будут обращаться все больше, так как оно мощное, самобытное, да и по большому счету другого у нас нет. Для кого-то в первую очередь это "империя зла" с ядерными ракетами, а для кого-то олимпийский мишка, Дейнека и конструктивизм. Каждому свое", — отмечает автор.

Простой и добрый проект быстро нашел отклик в интернете. Леонид снял уже больше 100 человек. Сфотографироваться можно до конца апреля. Из получившихся снимков Леонтьев планирует собрать выставку, где участники смогут увидеть свое действительно уникальное, сделанное в единственном экземпляре фото с медвежонком.