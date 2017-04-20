США
20.0420 апреля09:10МСК
USD56.18+0.20
EUR60.26+0.65
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

Олимпийский мишка и гобелен с оленями: москвичи делают снимки как в детстве

09:0020.04.2017
01110
© Фото предоставлено Леонидом ЛеонтьевымФотопроект Леонида Леонтьева Фото с медвежонком на фоне гобелена с оленямиФотопроект Леонида Леонтьева Фото с медвежонком на фоне гобелена с оленями
© Фото предоставлено Леонидом Леонтьевым

МОСКВА, 18 апреля — РИА Новости, Анна Михайлова. Такой знакомый советским детям антураж: видавший виды гобелен со зверушками на стене, кадка с цветами и потрепанный олимпийский мишка в руках. В интернете появился необычный проект "Фото с медвежонком". Его автор — Леонид Леонтьев, выпускник философского факультета Уральского университета, фотографией увлекся еще в студенчестве. На третьем курсе купил в складчину с другом цифровой фотоаппарат и нашел свое призвание.

К привычному формату современных фотовыставок Леонид относится скептически, считая их скучными и в массе своей ориентированными на узкий круг ценителей.  В качестве альтернативы он придумал проект про людей и для людей. Участником может стать любой, кто придет в его студию, сядет на стул и возьмет медвежонка в руки — все ради одного снимка.

© Фото предоставлено Леонидом ЛеонтьевымФотопроект Леонида Леонтьева "Фото с медвежонком на фоне гобелена с оленями"
© Фото предоставлено Леонидом Леонтьевым
Фотопроект Леонида Леонтьева "Фото с медвежонком на фоне гобелена с оленями"

В эпоху "Инстаграма" и прочих соцсетей, куда пользователи ежедневно выкладывают тысячи снимков, выбирая из десятков дублей, такой аскетизм кажется странным. Автор же считает, что переизбыток визуальной информации снижает ее ценность, а фотографии теряют значение, которое имели еще 20 лет назад.

"В детстве у меня было от силы два десятка фотографий, и каждую я помню, каждая что-то значит: первое сентября в первом классе, выпускной экзамен в музыкальной школе, мы с друзьями на детском турнире по футболу и так далее. Именно поэтому главные условия моего проекта таковы: делается только один снимок, и человек не видит, как он получился, до тех пор, пока не появится отпечаток", — говорит Леонтьев.

© Фото предоставлено Леонидом ЛеонтьевымФотопроект Леонида Леонтьева "Фото с медвежонком на фоне гобелена с оленями"
© Фото предоставлено Леонидом Леонтьевым
Фотопроект Леонида Леонтьева "Фото с медвежонком на фоне гобелена с оленями"

Фон для фото как нельзя лучше соответствует идее и ассоциируется с фотографиями, которые раньше делали на пляже, в детском саду или в фойе цирка. Такие снимки, часто в единственном экземпляре, были у миллионов детей и наверняка до сих пор бережно хранятся их родителями. Не менее знаковым стал выбор игрушки.

"Я выбирал из двух точек отсчета — южной (фото с обезьянкой на фоне кислотного цвета азиатских фотообоев с пальмами) и северной (гобелен и мишка). С живыми зверьми много возни, чучела дорогие, и не всем комфортно было бы фотографироваться. Выбор пал на мягкую игрушку. Медвежонок самая распространенная игрушка, у каждого в детстве был свой мишка, а олимпийский — он всем мишкам мишка, всем понятен и близок. Да и вообще он самый классный, видно, что создан с любовью", — делится Леонтьев.

© Фото предоставлено Леонидом ЛеонтьевымФотопроект Леонида Леонтьева "Фото с медвежонком на фоне гобелена с оленями"
© Фото предоставлено Леонидом Леонтьевым
Фотопроект Леонида Леонтьева "Фото с медвежонком на фоне гобелена с оленями"

Гобелен с оленями — тоже "привет из детства" поколений детей. Для проекта Леонид использовал тот, что висел в его комнате на бабушкиной даче. Для 31-летнего фотографа эта незатейливая вещь, не претендующая на эстетическую ценность, важна тем, что хранит в себе теплые воспоминания о школьных каникулах, разбитых коленках, катании на велосипеде по сосновому лесу.

Однако "Фото с медвежонком" — не столько ностальгия по счастливому детству, сколько дань ушедшей эпохе. Своим проектом фотограф напоминает о визуальных и культурных кодах советских времен. Он связывает прошлое и настоящее, которое во многом выросло из тех наивных однотипных фотографий.

© Фото предоставлено Леонидом ЛеонтьевымФотопроект Леонида Леонтьева "Фото с медвежонком на фоне гобелена с оленями"
© Фото предоставлено Леонидом Леонтьевым
Фотопроект Леонида Леонтьева "Фото с медвежонком на фоне гобелена с оленями"

"Я родился в 1986 году и воспроизвожу то, что мне близко и понятно. Для моего поколения Cоветский Cоюз — это уже, по сути, миф, но к его наследию будут обращаться все больше, так как оно мощное, самобытное, да и по большому счету другого у нас нет. Для кого-то в первую очередь это "империя зла" с ядерными ракетами, а для кого-то олимпийский мишка, Дейнека и конструктивизм. Каждому свое", — отмечает автор.

Простой и добрый проект быстро нашел отклик в интернете. Леонид снял уже больше 100 человек. Сфотографироваться можно до конца апреля. Из получившихся снимков Леонтьев планирует собрать выставку, где участники смогут увидеть свое действительно уникальное, сделанное в единственном экземпляре фото с медвежонком.

Комментировать
+
Культура
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена