Путин поздравил Светлану Немоляеву с 80-летием

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 80-летием российскую актрису театра и кино Светлану Немоляеву, назвав ее удивительно обаятельным человеком, поздравление опубликовано на сайте Кремля во вторник.

"Примите поздравления с юбилейным Днем рождения. Вас по праву считают талантливой, многогранной актрисой, искренним, доброжелательным, удивительно обаятельным человеком", — сказал Путин.

Он также отметил, что творчество Немоляевой подкупает своей глубиной и художественной выразительностью.

"Каждая Ваша работа – и на театральной сцене, и в кинематографе – подкупает глубиной, художественной выразительностью и точностью характеристик. И конечно, особо отмечу Ваше преданное служение родному театру имени Владимира Маяковского, с которым связаны многие годы Вашей творческой жизни", — добавил российский лидер и пожелал актрисе здоровья, благополучия и всего самого доброго.

Также российскую актрису Немоляеву поздравил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, назвав ее актрисой редкого таланта.

"Одна из самых ярких звезд театра Маяковского, актриса редкого таланта и огромного обаяния, Вы управляете чувствами и эмоциями тех, кто сидит в зале, покоряете людей своей женственностью, вдохновенной и утонченной игрой. Вам удается удивительно точно передавать дух эпохи", — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте кабинета министров.

Актриса театра и кино Светлана Владимировна Немоляева родилась 18 апреля 1937 года в Москве. Большую популярность принесла ей роль Оли Рыжовой в фильме Эльдара Рязанова "Служебный роман" (1977). Немоляева награждена орденом Почета (1998), орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (2007) и III (2012) степеней.