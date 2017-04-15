Миллионы россиян будут смотреть Евровидение по интернету, считает Кириленко

КИЕВ, 15 апр — РИА Новости. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что отказ Первого канала от трансляции Евровидения-2017 не помешает миллионам россиян увидеть конкурс в интернете или по спутниковому телевидению.

Европейский вещательный союз (EBU) ранее объявил, что Россия не примет участия в Евровидении-2017 в Киеве, так как отказалась от предложенных альтернатив после запрещения Украиной российской участнице Юлии Самойловой въезда в страну. EBU предлагал России либо транслировать конкурс через спутник, либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать Евровидение-2017.

"Мы с вами знаем, что миллионы россиян по спутниковой связи будут пересматривать картинку из Украины, из Киева, которую будет транслировать наш украинский Первый национальный канал, и будут смотреть выступления 42 участников", — сказал Кириленко в видеообращении, которое обнародовано в Twitter.

Росія сама себе ізолювала від #Євробачення.Тепер росіяни дивитимуться Київ підпільно,як колись слухали"Голос Америки"https://t.co/pjJ5UAif0U — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 15 апреля 2017 г.

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На Евровидении-2017 в Киеве Россию должна была представлять Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.