Вышел первый тизер восьмого эпизода "Звездных войн"

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Первый тизер восьмого эпизода киносаги "Звездные войны" опубликован в официальном микроблоге Twitter, посвященном кинофильму.
See a few highlights from #TheLastJedi panel at #SWCO. ⚡️ "Star Wars: The Last Jedi”https://t.co/nGZ1FqrfmV— Star Wars (@starwars) 14 апреля 2017 г.
Действие нового эпизода развернется непосредственно после событий, показанных в предыдущем эпизоде – "Звездные войны. Пробуждение силы", который вышел на экраны в 2015 году.
Кроме того, в микроблоге сообщается, что премьера фильма запланирована на 15 декабря 2017 года.