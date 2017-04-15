Вышел первый тизер восьмого эпизода "Звездных войн"

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Первый тизер восьмого эпизода киносаги "Звездные войны" опубликован в официальном микроблоге Twitter, посвященном кинофильму.

​

Действие нового эпизода развернется непосредственно после событий, показанных в предыдущем эпизоде – "Звездные войны. Пробуждение силы", который вышел на экраны в 2015 году.

Кроме того, в микроблоге сообщается, что премьера фильма запланирована на 15 декабря 2017 года.