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Культура

Альтернативная реальность: "Оптимисты" в советском МИД

21:0914.04.2017
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Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
© РИА Новости. Виталий Белоусов
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Создатели сериала "Оптимисты" рассказали журналистам про исторические реалии "благодарных" 60-х, работу советских дипломатов и своих героев, оставив при этом в секрете точную дату выхода сериала — зрители смогут увидеть его на телеканале "Россия" этой весной.

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© РИА Новости. Валерий Шустов
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Действие сериала происходит в 1960 году. В Министерстве иностранных дел работает уникальная Информационно-аналитическая группа, состоящая из молодых специалистов, недавних выпускников МГИМО. Их задача — находить новые подходы во взаимоотношениях СССР с внешним миром. В "Оптимистах" снялись Владимир Вдовиченков, Северия Янушаускайте, Артем Быстров, Егор Корешков, Риналь Мухаметов, Анатолий Белый, Виктория Исакова.

Про исторические реалии

Как рассказал на пресс-конференции продюсер проекта Валерий Тодоровский, на российском телевидении относительно недавно началось осваивание отечественной истории, поэтому в этом смысле перед создателями проекта лежит "непаханое поле". "Шестидесятые — очень благодарное время, так как есть люди, которые все еще помнят его, то есть все это случилось не когда-то давно, а недавно, только сейчас, многие вещи открылись, забурлили, проснулся интерес к этому времени. Это красивая эпоха, эстетика моих родителей", — рассказал он.

Режиссер сериала Алексей Попогребский подчеркнул, что все события сериала имеют историческую основу и к фактам при его создании относились очень внимательно, однако все персонажи выдуманы. "Сценаристы Лена Ванина и Михаил Идов проштудировали огромное количество материалов, консультировались с Министерством иностранных дел, молодые ребята общались с дипломатами, чтобы понять, какая специфика их работы, чем дышат эти стены", — отметил он.

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При этом Тодоровский подчеркнул, что после выхода сериала в любом случае будут люди, которые останутся недовольны степенью правдивости отражения той эпохи. "Прогнозирую, что это вызовет склоку и драку", — заметил продюсер.

Попогребский также рассказал, что у создателей сериала возникли проблемы при съемках работы советского телевидения, так как не сохранилось ни одной записи телепередачи того времени, поэтому единственным историческим источником для съемочной группы был фильм 1959 года про закулисные будни телевидения на Шаболовской башне, который был снят для западной аудитории.

Про работу дипломатов

"Работа дипломатов — это неблагодарный труд… Ты должен изваляться в чем-то и все равно говорить, что ты чист и прекрасен. И наши дипломаты, они самые "дипломатные" дипломаты. Дома у них все крепко, и жена у них — крепкий тыл", — подчеркнул исполнитель главной роли в сериале Владимир Вдовиченков, комментируя, как ему удалось вжиться в роль угрюмого функционера Бирюкова.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
© AFP 2017/ Attila Kisbenedek
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Актер рассказал историю, как в юности мама сказала ему, что он должен стать международным журналистом, поэтому он написал письмо в МГИМО, на которое ему не ответили.

В свою очередь актер Егор Корешков отметил, что работа дипломата близка актерской профессии, так как все время приходится играть какую-то роль и подстраиваться под обстоятельства. "Ты должен быть гибкий, как жидкий метал", — добавил он.

По словам Риналя Мухаметова, он был бы рад стать дипломатом, если бы не необходимость постоянно говорить. "Надо очень много говорить, для меня это минус большой, очень много знать, быстро жонглировать этими мыслями. Это их уникальность — подбирать за считанные секунды очень правильные слова. Это авантюрная и романтичная профессия", — заметил актер.

Кадр из телевизионного сериала Таинственная страсть
© Студия Русский проект (2015)
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Про оптимистов

Попогребский рассказал, что изначально у сериала было другое название — "Московское время", а "Оптимисты" возникло уже во время съемок. "Оно отражает суть и имеет скрытый смысл. В названии "Оптимисты" зашита драматургия всей истории. Они оптимисты, но они работают с такими процессами, сродни ядерному взрыву, и обожгутся они или нет, в этом и есть интрига сериала", — пояснил он.

При этом Вдовиченков, не побоявшись раскрыть детали сюжета, рассказал, что в сериале будут и смерть, и предательства, и разочарования. "Вся история этого фильма о том, как, казалось бы, все хорошо, но это только кажется. Он показывает, насколько жизнь человеческая хрупка и непредсказуема. Там будет и смерть одного из главных героев при трагических обстоятельствах, и будут нелицеприятно выглядеть главные герои", — добавил актер.

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