Мединский поздравил Михаила Плетнева с юбилеем

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский поздравил народного артиста РСФСР, пианиста Михаила Плетнева с 60-летием, отметив самобытность музыкальных интерпретаций юбиляра.

"Блестящий пианист и дирижёр, Вы снискали искреннюю любовь публики и глубокое уважение коллег не только в России, но и за рубежом. Ваши музыкальные интерпретации всегда отмечены особым проникновением в стиль и образный строй произведения, при этом все они неизменно самобытны и узнаваемы", — говорится в поздравительной телеграмме.

Министр отметил, что "удивительная энергия, оригинальные художественные решения и трудолюбие" помогли пианисту внести весомый вклад в развитие отечественной культуры.

"Благодаря Вашей преданности профессии и творческому темпераменту Вы стали настоящим примером для многих музыкантов", — подчеркнул Мединский.

Михаил Плетнев — советский и российский пианист, композитор и дирижёр, лауреат премии Grammy (2005), четырежды лауреат Государственных премий РФ (1982, 1993, 1996, 2006).