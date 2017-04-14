Птичка-паникер и кабан-гопник: мультики от белорусского МЧС

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости, Павел Гайков. МЧС Белоруссии запустило на своем YouTube-канале мультсериал "Волшебная книга", рассказывающий детям о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях. В начале апреля в Сети появилась новая, пятая серия, посвященная правилам поведения на природе. Мультсериал отличают нетривиальные сюжеты и оригинальные персонажи. Однако это не единственный пример ведомственных мультфильмов, призванных спасать жизни.

Умный бобер, птичка-паникер, безалаберный заяц, волк-неудачник и кабаны-гопники. Существует масса пособий, наглядно объясняющих несовершеннолетним, как надо вести себя при пожаре, на льду или в случае грозы, но у белорусского МЧС получилось решить образовательную задачу, пожалуй, самым нетривиальным образом.

Каждая серия "Волшебной книги" обладает полноценным непредсказуемым сюжетом, в котором находится место как магии, так и актуальным социальным явлениям. В мультике, в частности, фигурируют рок-музыканты, видеоблогеры и люмпены в спортивных штанах. Из-за специфического юмора потенциальная аудитория сериала выходит далеко за рамки несовершеннолетней.

По этой причине, а также отчасти из-за техники исполнения комментаторы сравнивают мультфильм с популярным американским сериалом Happy Tree Friends и хвалят авторов за оригинальность. Но в отличие от заокеанской анимации здесь все звери остаются живы и невредимы. Все-таки авторы — профессиональные спасатели.

В России, конечно, тоже есть немало мультфильмов, которые в оригинальной форме рассказывают детям, как обращаться с огнем, с газовыми и электроприборами, как вести себя в лесу или на воде, как спасаться от молнии и от мороза. В их числе — сериалы "Аркадий Паровозов", "Смешарики. Азбука безопасности", "Фиксики", "Три котенка".

Свои мультфильмы есть и у российского МЧС, например сериал "Путешествие Зины и Кеши", созданный в 2011-м. Сериал примечателен тем, что в нем фигурируют не только вымышленные герои и злодеи, но и реальные персонажи — например, Михаил Боярский или Василий Ливанов.

Еще один мультфильм, созданный по заказу МЧС, — "Спасик и его команда". Так называлась компьютерная игра, выпущенная в 2006 году. В интерактивной форме она знакомила детей с правилами пожарной безопасности дома, на улице, в школе и на природе. Темам, которые проходят на уроках ОБЖ, посвящен и мультсериал "Спасик и его друзья".

Можно иронизировать над некоторой наивностью и, возможно, нелепостью этих мультиков. Но очевидно, что это — наилучший способ рассказать современным детям о жизненно важных вопросах. Впрочем, каким бы ни был мультфильм, это — лишь вспомогательное пособие.