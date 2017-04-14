Медведев поздравил Михаила Плетнева с 60-летним юбилеем

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил пианиста, дирижера и композитора Михаила Плетнева с 60-летним юбилеем и назвал его самым неординарным музыкантом нашего времени, текст телеграммы в пятницу опубликован на сайте правительства.

"Вас по праву считают одним из самых неординарных музыкантов нашего времени, в котором гармонично сочетается талант пианиста, дирижера и композитора. Когда Вы играете на фортепиано или берете в руки дирижерскую палочку, Вы становитесь полноправным соавтором музыкальных произведений", — говорится в телеграмме.

Медведев подчеркнул, что люди считают большой удачей побывать на концертах Плетнева и на концертах созданного им Российского национального оркестра.

Михаил Васильевич Плетнев родился 14 апреля 1957 года в Архангельске в семье профессиональных музыкантов. С 1974 года обучался в Московской консерватории. В 1980 году Михаил Плетнев дебютировал как дирижер, после чего выступал в качестве приглашенного дирижера со многими ведущими оркестрами страны.

В 1990 году Плетнев создал Российский национальный оркестр, художественным руководителем и главным дирижером которого он является в настоящее время. Под его руководством коллектив завоевал репутацию одного из лучших оркестров мира.

Как композитор Плетнев написал Триптих для симфонического оркестра, Фантазию для скрипки с оркестром, Каприччио для фортепиано с оркестром, фортепианные переложения сюит из музыки балетов "Щелкунчик" и "Спящая красавица" Петра Чайковского, "Анна Каренина" Родиона Щедрина, Альтовый концерт, переложение для кларнета Скрипичного концерта Бетховена.